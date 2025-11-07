Catalá destaca el "ejercicio de responsabilidad" de acordar con Vox el presupuesto "más alto de la historia"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha resaltado este viernes que la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, que son "los más altos de la historia de València", constituyen un "ejemplo" y un "ejercicio de responsabilidad compartida" de los dos socios de gobierno, PP y Vox.

En este sentido, María José Catalá ha comparado la aprobación de las cuentas en la Junta de Gobierno de este viernes, las terceras "siempre en tiempo y forma", con la situación del Gobierno de España que "no ha podido aprobar ningún presupuesto en los últimos años". "Nosotros llevamos tres, con lo cual vamos ganando por goleada 0-3", ha comentado en declaraciones a los medios, durante su visita el inicio de obras del nuevo sub-retén de la Policía Local de València en Benimàmet.

Según Catalá, el acuerdo entre los socios para sacar adelante las cuentas municipales "está generando mejor bienestar" y permitiendo que "los impuestos de los valencianos se transformen en realidades demandadas por todos los vecinos y vecinas", como la del nuevo sub-retén.

La alcaldesa ha destacado que los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, con 1.210,8 millones de euros, crecen más de un 3% y "son los presupuestos más altos de la historia de València".

SEGURIDAD, LIMPIEZA Y VIVIENDA

En concreto, ha destacado que se incrementa la dotación presupuestaria en materia de seguridad, con "más policías, más recursos, más medios, más instalación de cámaras en la ciudad de València". También ha resaltado que se incrementa la dotación a partidas de política social y promoción social y se mejoran "de forma importante" las partidas vinculadas con la limpieza urbana.

La alcaldesa ha hecho hincapié en "el incremento de un 38% aproximadamente de la partida de vivienda y de planes y proyectos urbanos. "Este año va a ser un año muy importante en transformación urbana, en transformación de zonas de la ciudad muy interesantes con proyectos que ya van andando", ha asegurado.

La dirigente municipal se ha referido en este punto al proyecto para el centro de la ciudad y el proyecto cultural 'Culturia', con medidas reflejadas en los presupuestos "como puede ser el próximo contrato de mantenimiento de toda la zona del río o la adecuacion de la nave que será el futuro Espai Valdés".

Además, ha incidido en que se mantiene la bajada en los impuestos municipales, como la reducción del 20% en el IBI. También ha puesto en valor que se reduce la deuda del Ayuntamiento de València "de forma muy considerable". Por todo ello, se ha mostrado "muy orgullosa del trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Valencia".

CONVOCAR ELECCIONES GENERALES

Por contra, Catalá ha insistido en que le "preocupa muchísimo que no haya presupuestos en el Gobierno de España" y ha expuesto que son necesarios para poder ejecutar actuaciones como obras hidráulicas y limpiezas de cauces tras la dana. "Hemos reparado el territorio, pero hay que proteger el territorio", ha recalcado Catalá, para reivindicar un Plan Sur metropolitano y la revisión de la capacidad real del actual cauce del río Turia antes de hacer cualquier desvío.

En esta línea, y preguntada por la decisión de Junts de bloquear la aprobación de medidas del Gobierno, Catalá ha lamentado que "no habrá presupuestos" y que "no se pueden hacer las obras necesarias para nuestro territorio y para cualquier territorio".

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debería valorar si en este contexto, como él mismo decía en su día, lo que tiene que hacer es directamente convocar elecciones generales". "Yo pido que se convoquen elecciones generales si no hay presupuestos generales del Estado", ha apostillado.