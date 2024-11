Catalá destaca el "ingente trabajo" del Ayuntamiento de València para afrontar la dana y pide "no echarlo por tierra"

Compromís reitera que las medidas aprobadas son "parches" y PSPV cree que son "insuficientes" y critica que no han sido rápidas

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha destacado este viernes el "ingente trabajo" del ayuntamiento de la ciudad para paliar los efectos de la dana que el 29 de octubre devastó localidades de esta provincia y tres pedanías de la capital y ayudar a los afectados, a la vez que ha instado a "no echarlo por tierra". Ha asegurado que esta corporación local ha trabajado "de forma impresionante" y "unida para ayudar a los suyos" y "resolver un problema descomunal".

Desde la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha reiterado que las medidas aprobadas por el consistorio, las modificaciones del presupuesto de 2024 para habilitar ayudas y acciones y las partidas contempladas para ello en las cuentas de 2025 son "parches", además de reclamar "un plan" de actuación. El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha considerado "insuficientes" las partidas previstas para atender las consecuencias de la dana y ha dicho que no se han habilitado con rapidez.

Todos ellos se han pronunciado así en el pleno extraordinario y urgente celebrado este viernes en este consistorio para aprobar, por 7,8 millones de euros, la décima modificación de créditos del presupuesto de 2024 con el fin de habilitar dotaciones para la recuperación tras la dana. Esta medida ha salido adelante con el sí de ejecutivo local que forman PP y Vox y con el de Compromís y ha tenido la abstención de PSPV.

La sesión plenaria ha empezado con un minuto de silencio por las víctimas de la dana al coincidir con el día en el que se cumple un mes de este temporal. En el pleno se ha aprobado también, en este caso por unanimidad y ante los efectos de la dana, una modificación transitoria de la regulación de zonas de carga y descarga para autorizar el uso de esos espacios a vehículos particulares de autónomos que han perdido las furgonetas de transporte como consecuencia de las inundaciones.

La modificación de crédito del presupuesto de 2024 de este viernes --por un total de 7.894.000 euros-- contempla 4 millones de euros para ayudas directas a comercios, establecimientos de hostelería, autónomos y pequeñas empresas que hayan visto afectados sus locales y su actividad.

Esa modificación incluye también 3 millones destinados al Consell Agrari Municipal para reparar caminos y carreteras de las zonas del término municipal afectadas por la dana, así como el cambio del convenio con el Gremio de Panaderos teniendo en cuenta que esta entidad ha estado "desde el primer momento" sirviendo pan a los municipios damnificados.

Tanto Catalá como la primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, han resaltado en el pleno que esta modificación del presupuesto de 2024 se suma a la de 5 millones de euros aprobada a principios de noviembre también sobre estas cuentas para ayudas de emergencia social tras el temporal. Asimismo, han apuntado que se une a los 8,5 millones acordados para limpiar l'Albufera tras la dana y a los 10 millones del llamado Fondo Dana recogidos en el presupuesto municipal de 2025.

María José Catalá ha precisado, en respuesta a las críticas de la oposición, que las ayudas previstas en los 7,8 millones habilitados son "directas" y "a fondo perdido". "No son préstamos con intereses como lo que hace el Gobierno de España, que no ha pagado ni un euro a estas horas de ayudas" mientras "el de la Generalitat ya ha pagado 21 millones de euros en ayudas a los afectados".

"GRACIAS A TODOS USTEDES"

"Conviene recordar que este ayuntamiento ha puesto toda la maquinaria" a disposición de "sus tres pedanías" damnificadas, ha asegurado la alcaldesa, que ha dicho que "no solo ha actuado en su término municipal sino que lo ha hecho en el de otros municipios". A su vez, ha resaltado que esta corporación ha hecho esa tarea "unida". "Gracias a todos ustedes hemos hecho bien el trabajo", ha dicho a la oposición.

La primera edil ha subrayado la "dimensión de la tragedia" y ha insistido en el "ingente trabajo" del Ayuntamiento para atenderla. En este punto, ha considerado "impresionante" que Compromís y PSPV busquen "aprovechar el pleno de la modificación presupuestaria para tirar por tierra el trabajo" que se ha hecho "de forma impresionante".

"Claro que queda polvo. ¿Cómo no va a quedar polvo después de esta dana?", ha añadido en respuesta a críticas de Robles, que ha pedido limpieza en calles y desinfección de parques y jardines afectados por las inundaciones. Catalá ha destacado también que "ya se han dado 100.000 euros en ayudas asistenciales y de emergencia".

La portavoz de Compromís ha hablado de la "situación grave" que viven La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo y ha echado en falta "contratos de emergencia" para afrontarla, quitar "el polvo y el barro" y reforzar el servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), además de pedir "un mes después" de la dana soluciones para "las personas que se han quedado sin vivienda" y para polígonos industriales.

Papi Robles ha indicado que su grupo respaldaría la modificación presupuestaria, pero ha considerado que las ayudas son "pocas" y ha pedido, desde una "oposición constructiva", "herramientas de la administración al servicio de la gente" y que "las ayudas lleguen a los afectados". "No vamos a estar dispuestos a escuchar a este ayuntamiento decir que está todo hecho", ha apostillado. "Lo que hemos visto hasta ahora es que no tienen ningún plan", ha dicho al gobierno.

"PARA EL MOMENTO DE FILOSOFAR"

Borja Sanjuán ha considerado que "hay un problema" sobre "cómo ha entendido el Ayuntamiento qué eran o significaban las ayudas económicas" y ha criticado que "las ha dejado para el momento de filosofar, no de sobrevivir". "Es muy significativo que un mes después se apruebe la primera modificación con ayudas directas, no a las personas afectadas particulares, porque de esas aún no sabemos nada, sino a los comercios con alguna afección por la dana", ha expuesto.

"No sé si creen que lo han hecho todo lo rápido que podían, pero no lo han hecho todo lo rápido que debían", ha indicado a los miembros del gobierno municipal. Asimismo, el portavoz socialista ha afirmado que los 4 millones para comercio, hostelería y autónomos son "una cantidad muy insuficiente, ínfima, ridícula y vergonzosa". "Aunque sean ayudas complementarias, todo el mundo es consciente de que un ayuntamiento con 1.200 millones de euros de presupuesto tiene capacidad de hacer bastante más", ha afirmado.

Sobre los 3 millones para caminos rurales, Sanjuán, que ha aseverado que las ayudas del consistorio en el anterior mandato para afrontar la pandemia de la Covid-19 fueron superiores, ha censurado que este no tenga "capacidad para gastárselos".