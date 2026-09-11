Catalá dice que los organizadores de la Copa América "están como locos por volver" y subraya: "Es una opción"

La alcaldesa de València, María José Catalá, en la Spain Sail GP. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este viernes que "tanto los organizadores como los equipos --de la Copa América de vela-- nos han transmitido que están como locos por volver" a la ciudad, a la vez que ha recalcado que "es una opción" que la competición se vuelva a celebrar en la capital del Túria.

En estos términos se ha expresado la primera edil, a preguntas de los periodistas, tras visitar las obras de rehabilitación integral del CEIP San José de Calasanz. Catalá ha recordado que fue el consistorio valenciano quien descartó el regreso de la competición de vela porque "estábamos en un proceso distinto, en un proceso de recuperación tras la dana, y porque no tenía sentido".

No obstante, ha abundado: "Pero efectivamente, tanto los organizadores como los equipos nos han transmitido que están como locos por volver a València y yo creo que eso es una opción. Hay que valorarlo y hay que hacer una consideración de todo lo que implica".

Dicho esto, la alcaldesa de València ha hecho hincapié en que ya se ha celebrado la Spain Sail Grand Prix en la ciudad. "Todo el mundo --ha dicho-- nos ha visto de nuevo navegar a mucha velocidad y yo creo que eso va a conllevar otras cosas, obvio, aunque yo te he de decir que la Sail GP está firmada por tres años más dos". Y ha agregado que desde el consistorio están "muy contentos" con la edición, ya que ha sido "muy interesante". "Pensamos que también es un evento que se va a consolidar en València", ha apuntado.

Catalá, tras ser preguntada sobre si siente "envidia sana" por la celebración de un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, ha negado sentir envidia "porque cada ciudad tiene que elegir un poco los eventos que se adecuan más a su ciudad y a la masa deportiva". "Entonces, sinceramente, para nosotros es mucho más natural, por razones obvias, volver a recuperar ese maravilloso campo de regatas y hacer una Sail GP, que tiene una aportación muy razonable de la parte pública, pero que tiene un impacto internacional bastante considerable", ha explicado.

Y ha proseguido que para el Ayuntamiento de València es "mucho más considerable" acoger el European Athletics Indoor Championships 2027, evento por el cual el consistorio está rehabilitando "con casi dos millones de euros" el Palau Velòdrom Lluís Puig, "una instalación 'senyera' de la ciudad de València y que merecía una rehabilitación", según Catalá, que ha apostillado: "Para nosotros es mucho mejor apostar por estos eventos". La primera edil ha explicado que estas celebraciones son "más naturales" para la ciudad por la "tradición" en atletismo.