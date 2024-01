Catalá niega desmantelamiento de carriles bici y anuncia que la auditoría se adjudicará la próxima semana

Tacha de "fantástica" su relación con Vox y proclama: "A la hora de gobernar, prefiero los argumentos al TikTok"



VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha negado que en los seis meses de gobierno municipal se hayan desmantelado carriles bici y ha insistido en su compromiso de rediseñar los "peligrosos para la ciudadanía". Además, ha anunciado que la próxima semana se adjudicará la auditoría que analizará los carriles bici "más complejos" en la ciudad para decidir si hay que rediseñarlos en base a informes técnicos.

Catalá ha aludido a los carriles bici al final de su intervención en un desayuno informativo. "No estaba en contra. No he desmantelado ninguno, se generó una alerta y no era verdad. El Partido Popular hizo 120 kilómetros de carriles bici en Valencia. ¿Cómo vamos a estar en contra", ha manifestado.

Ahora bien, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento que comparten PP y Vox sí está en contra "del sinsentido y la falta de sensatez" en materia de movilidad. Por eso ha destacado que la auditoría "seria y rigurosa" que se adjudicará la próxima semana servirá para decidir si hay que rediseñar carriles bici que tengan "algún tipo de riesgo".

Al margen de los carriles bici, la primera edil ha resaltado que este año se adquirirán 57 autobuses eléctricos e híbridos para la Empresa Municipal de Transportes (EMT), junto al despliegue de "una importante red municipal de recarga de vehículos eléctricos".

En su discurso ha reivindicado la apuesta del Ayuntamiento por la movilidad con medidas como la contratación de 93 conductores de la EMT, la recuperación del "sentido común" en la circulación de vías principales como Colón o la recuperación de siete líneas de autobús que "vuelven al centro de la ciudad".

"HE PUESTO DE LOS NERVIOS A LA OPOSICIÓN"

"Soy muy consciente de que he puesto de los nervios a la oposición", ha reconocido, y ha reprochado que los "políticos 2030" critiquen el aumento de líneas de transporte público. Dicho esto, se ha preguntado como Compromís o PSPV se pueden poner "la etiqueta de sostenible" con estas críticas o si pretenden que una vecina de 60 años vaya al centro en bici o patinete.

En materia de sostenibilidad, ha destacado el aumento de 7,1 millones de euros en la inversión en parques y jardines y la subida del 31% en el presupuesto en agricultura. "De la mano de la Generalitat, vamos a conseguir que la Albufera sea declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO", ha reiterado.

Como balance de sus seis primeros meses, Catalá ha asegurado que ve a València en proceso de reactivación y que puede presumir de haber cumplido con su programa electoral, con "dedicar la jornada completa a Valencia" y con su objetivo de "romper con la dinámica de apatía y resignación".

Según ha expuesto, cuando entró como alcaldesa se encontró "una situación complicada, con 22.500 personas y proyectos esperando una licencia y cuatro años de media de espera para obtenerla, las inversiones programadas para el barrio del Cabañal sin ejecutar un 75%, 7,7 millones sin pagar a personal del Ayuntamiento, el 100% de las concesiones deportivas caducadas, instalaciones deportivas y mercados municipales en condiciones pésimas y con graves desperfectos".

En definitiva, ha asegurado que se encontró con "muchas maquetas, la mayoría irrealizables", mientras "la Valencia real estaba completamente descuidada y abandonada". "Valencia ha pasado de un gobierno de eslóganes vacíos a un gobierno gestor", ha proclamado.

De cara al futuro, la alcaldesa ha reivindicado su "ambición" de que la capital del Turia pueda "ser la segunda ciudad de España y competir con la primera cuando sea necesario" y ha definido su forma de hacer política basada en "la centralidad y la coherencia".

"No todos somos iguales (...) A la ahora de gobernar, prefiero los argumentos al TikTok", ha lanzado en alusión a su predecesor, Joan Ribó (Compromís).

CARGA CONTRA LOS "POLARIZADORES PROFESIONALES"

Durante su intervención inicial también ha citado a los "polarizadores profesionales" a los que alude la filósofa Adela Cortina, que ha relacionado con el anterior gobierno local (Compromís-PSPV) que según ella "etiquetaba alegremente a las personas". "Es polarizar decir que si vas en bici eres de izquierdas y si vas en coche eres de derechas", ha ilustrado.

Preguntada por su relación con Vox, la 'popular' ha subrayado que es "fantástica" y que el socio minoritario es "leal y trabajador". "No podemos estar más alineados --ha sostenido--. Al final se trata de trabajar por Valencia y tenemos claro que Valencia está por encima de todo".

Por otro lado, ha asegurado que tiene al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como "el mejor aliado". "No solo eres un presidente: eres mi amigo desde hace muchos años, más de los que la gente cree", ha manifestado sobre el también líder del PPCV, que ha presentado su intervención.

MAZÓN: "NO SIN MARÍA JOSÉ CATALÁ"

En la presentación, Mazón ha reivindicado el papel de Catalá en su primer medio año como alcaldesa y la "responsabilidad" de haber asumido "el peso del liderazgo de la Comunitat Valenciana" al encabezar el gobierno de la capital. "El cambio salta a la vista", ha aseverado, y ha hecho hincapié en que siempre quiso contar con ella.

Mazón ha recordado cuando, tras diez años apartado de la política, asumió la presidencia de la Diputación de Alicante y tomó la "decisión personal de no sin María José Catalá". "No será sin ti, no puede ser sin ti: esto es un equipo", ha proclamado, para alabar a la alcaldesa como una referente "para las mujeres del PP, las mujeres que no son del PP y los que no somos mujeres".

Además, el también líder del PPCV ha puesto en valor la "estrategia fina y exitosa" de Catalá que llevó a que el Gobierno desbloqueara la ampliación del puerto de València. "Vienen grandes momentos para Valencia con una alcaldesa que cuidará todos y cada uno de los detalles de su ciudad. Conozco la mano que mece la cuna", ha dicho.