Catalá niega falta de interlocución con los vecinos de las pedanías: "Estuve con ellos no hace ni 15 días"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha negado que exista falta de interlocución con los vecinos de las pedanías de la ciudad y ha asegurado que estuvo personalmente con los de La Torre a principios de diciembre. "Cuando yo en persona he estado no hace ni 15 días, falta de interlocución no se puede decir que no exista", ha esgrimido.

De este modo lo ha manifestado la primera edil, en declaraciones a los medios este lunes, tras recibir a los dos policías locales que salvaron la vida de un bebé recién nacido la semana pasada, y preguntada por las quejas de las asociaciones de vecinos de las pedanías afectadas por la dana sobre "falta de interlocución" con el Ayuntamiento de València.

"Estuve con ellos el día 3, no hace ni 15 días, en persona. En La Torre, en la alcaldía pedánea, reunida con las tres asociaciones. Con la de La Torre, con la de Castellar y con la de Forn d'Alcedo. Es que no hace ni 15 días que estuve con ellos en persona, tanto yo como la concejal responsable de Participación Ciudadana", ha aseverado.

En cualquier caso, ha asegurado que en este momento, mes y medio después de la dana, "quedan muchas cosas por hacer y muchos servicios públicos por poner en marcha". "Pero cuando yo en persona he estado no hace ni 15 días, falta de interlocución no se puede decir que no exista, es que estuve yo", ha declarado.