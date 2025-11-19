Catalá niega "rotundamente" que Vox haya pedido no aplicar la ZBE en València para apoyar a Pérez Llorca: "No es así"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, niega "rotundamente" que Vox haya puesto como condición para apoyar la investidura del 'popular' Juanfran Pérez Llorca como 'president', en sustitución de Carlos Mazón, que no se aplique la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital del Turia. "Rotundamente y, además, literalmente, no es así".

La primera edil ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre si en la reunión que ha mantenido este miércoles a primera hora con el aspirante del PP a la presidencia de la Generalitat, justo antes de que este registrara su candidatura, han hablado de la ZBE. Tanto Compromís como el PSPV, los grupos municipales en la oposición, han vinculado la reunión a la exigencia de Vox de no implantar las zonas de bajas emisiones.

Catalá haya negado que este haya sido uno de los temas que ha abordado con su compañero de partido. "Creo que se está pretendiendo, no sé por parte de quién, mezclar unas cosas con las otras. El tema de la zona de bajas emisiones es un debate que ha surgido en el Ayuntamiento de València con absoluta independencia al tema de la negociación de la Generalitat", ha sostenido.

"Es decir, --ha remarcado-- en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento, Vox ha planteado que se renuncie a la zona de bajas emisiones en Valencia para posibilitar la presidencia de la Generalitat".

Lo que pasa, ha continuado la dirigente local, es que es cierto que la zona de bajas emisiones tenía un calendario en la ciudad de València, que ni siquiera se ha tratado en este último pleno, sino que se trató en del mes de octubre. Y, de repente, en octubre, Vox decidió a nivel nacional, "no por la Generalitat, ni por nada por el estilo, no hacer la aprobación", ha recordado.

EL PP, "ÚNICO PARTIDO CON RESPONSABILIDAD"

La alcaldesa ha agregado que han intentado "trabajarlo con el resto de los partidos, pero, respecto a esto, se ha visto claramente que el PP es el único partido con responsabilidad".

"Yo no participo ni comparto las zonas de bajas emisiones, pero soy alcaldesa de València y para mí es importante que el Ayuntamiento no tenga una posible pérdida de fondos europeos. Por tanto, a pesar de que no estoy de acuerdo con las zonas de bajas emisiones, pues sé que mi responsabilidad es intentar que haya una para que el Ayuntamiento no tenga una posible pérdida de recursos europeos que podría alcanzar los 100 millones de euros. Por tanto, he cumplido con mi responsabilidad. Mi partido ha cumplido con su responsabilidad", ha aseverado.

Por contra, ha reprochado al resto de formaciones --"y son todos", ha lamentado-- haberse "borrado de esta responsabilidad".

Sobre si confía en que más allá de este asunto Vox apoye a Pérez Llorca, Catalá ha manifestado que estas negociaciones no van de personas, sino de partidos.

"Esa negociación para la Generalitat ya se tuvo hace más de dos años, las negociaciones para los presupuestos ya se mantuvieron hace un tiempo y entiendo que ahora no hay una cuestión compleja para alcanzar un acuerdo, porque los acuerdos entre PP y Vox no van de personas, van de partidos y van de programa. Por tanto, entiendo que aquí no habría ningún inconveniente. Siempre digo lo mismo, para tener principios hay que tener palabra, quién quiere tener principios, tiene que tener palabra", ha zanjado.