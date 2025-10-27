Catalá no valora la última versión de la tarde de Mazón el 29O: "Es una cuestión que no resuelve" el día a día postdana

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante la presentación del sistema de video vigilancia del nuevo cauce del río Túria. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha descartado este lunes pronunciarse respecto a las últimas informaciones sobre lo que hizo el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana tras su comida con la periodista Maribel Vilaplana. Así, ha rechazado entrar "al comentario general sobre una cuestión que no resuelve el día a día de los problemas derivados de una situación de vulnerabilidad como la que ha generado la dana".

Catalá se ha pronunciado de este modo durante la presentación, en la Central de la Policía Local, del sistema de videovigilancia del nuevo cauce del río Túria, preguntada por la información de Levante-EMV de que en la tarde de la dana Mazón acompañó a Vilaplana a un aparcamiento situado en la Glorieta tras dejar el restaurante El Ventorro, un desplazamiento no conocido hasta la fecha, y por si piensa que la gente está cansada de tantas versiones y comparte su hartazgo y enfado.

"Yo estoy donde creo que tengo que estar, que es trabajando por los vecinos y aplicando nuevas medidas de seguridad. Y eso es a lo único que creo que debo dedicarme", ha respondido la responsable municipal para declinar entrar al citado "comentario general".

María José Catalá ha aseverado que entiende, "un año después de la dana" la "sensación de tristeza" y "de hartazgo" de quien "ha perdido todo: su casa y a sus seres queridos" y "por lo que se ve a veces de la política española en general". "Eso yo lo creo totalmente comprensible, pero si me permitís, yo no entro en estas cuestiones", ha añadido respecto a la pregunta que se le ha formulado.

"Creo que lo importante como alcaldesa de València, que lo soy y lo quiero seguir siendo muchos años, es lo que hoy estoy presentando", ha insistido respecto al sistema de videovigilancia para controlar el nuevo cauce del río Túria que ha dado a conocer esta jornada.

"Frente a la persona que está cansada y que no ve soluciones, yo intento darlas", ha remarcado la alcaldesa, que ha afirmado que estas pasan por "aplicar un sistema de videovigilancia en el nuevo cauce el río".

"Frente a quienes piensan que las administraciones estamos todo el día echándonos las culpas unos a otros sin hacer lo que nos toca, yo estoy aquí haciendo algo que le toca a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque no lo hace" y "frente a quienes piensan que un año después no estamos más protegidos, yo estoy aquí intentando proteger y que se vigile el cauce el río", ha añadido.

Catalá ha asegurado que "siempre" ha estado "muy atenta a los problemas" de las tres pedanías de la capital valenciana afectadas por la dana: La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo. "En este último año, estoy más en La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo que en el resto de València. Es normal y he querido estarlo", ha aseverado.

"MIEDO"

La primera edil ha expuesto que los vecinos de esos núcleos de población le han trasladado "miedo, miedo por el cauce" nuevo del Túria y ha reiterado que lo que está haciendo es "intentar protegerlos".

Momentos antes de presentar el sistema de vigilancia para ese entorno, preguntada por la misma cuestión tras asistir a la conferencia que ha ofrecido el presidente de la Diputación y del PP en esta provincia, Vicent Mompó, María José Catalá se ha expresado en la misma línea.

"Me parece que los alcaldes estamos en otra cosa, como ha dicho el presidente de la Diputación", ha indicado, para declarar que se iba a "presentar unas cámaras que van a monitorizar el cauce del río Turia para que si hay algún tipo de llegada o subida de agua se pueda estar prevenidos dada la falta de inversión de la CHJ y del Gobierno de España". "Y a eso estoy yo", ha reiterado.

"LAS ENCUESTAS SON ENCUESTAS"

Por otro lado, preguntada durante su acto en la Central de Policía Local por los resultados de encuestas publicadas este fin de semana que la sitúan como candidata favorita a presidir la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, María José Catalá ha señalado que "las encuestas son encuestas". "Les doy el valor que les doy, son la fotografía de un momento puntual", ha añadido.

La primera edil ha señalado que habrá otras encuestas y sondeos, ha apuntado que "siempre aportan información", pero ha insistido en que ella les da "la importancia" que les da, sin condicionarla en su trabajo y sin condicionar su futuro. "No condicionan mi trabajo ni condicionan mi futuro", ha subrayado en esa línea.

Respecto a la opinión expresada en las encuestas publicadas por los valencianos y los votantes del PP sobre la continuidad de Mazón al frente de la Generalitat, Catalá se ha remitido a lo ya expresado y ha repetido que los sondeos son "una fotografía de un momento".

SEGUIR SIENDO ALCALDESA "MUCHOS AÑOS"

"Lo mismo que he dicho anteriormente: Creo que son una fotografía de un momento determinado", ha manifestado, además de insistir en que se van a "ver muchas" encuestas y en que les da "el valor que les corresponde" sin condicionar su "trabajo diario". "No estamos en elecciones. Yo lo que hago es dedicarme a ser alcaldesa de València", ha añadido, a la vez que ha detallado que quiere "seguir siéndolo muchos años".

En el mismo sentido, ha respondido preguntada por esas encuestas tras la conferencia de Mompó. "Las encuestas son encuestas y les doy la importancia que les doy en un momento determinado, en un contexto determinado. Seguirá habiendo encuestas, sondeos y percepciones. Y hay que darles el valor que tienen", ha dicho.

Preguntada entonces por si aceptaría ser candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat si su partido se lo pide, María José Catalá ha señalado la misma idea: "Yo soy alcaldesa de València y voy a seguir siendo alcaldesa de València".