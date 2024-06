Catalá peleará por lograr la Copa América para València: "No engaño a nadie porque nuestro campo de regatas es el mejor"

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes que peleará por conseguir que la Copa América de vela se vuelva a celebrar en la capital valenciana. "No engaño a nadie porque nuestro campo de regatas es el mejor y porque es natural para la ciudad de València ese evento deportivo, por nuestra vinculación con el mar y con la actividad deportiva", ha expuesto.

Catalá se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Radio Valencia Cadena Ser coincidiendo con su primera aniversario como primera edil, preguntada por los retos que se plantea para los tres años que quedan de mandato municipal.

Entre las iniciativas que persigue dentro del ámbito deportivo, la responsable municipal ha hecho mención a la Copa América, que este año se celebra en Barcelona. "Tenemos el Mundial de Vela ya. Y no oculto a nadie que vamos a pelear por la Copa América. No lo oculto. Lo digo", ha resaltado.

Tras ello, ha bromeado dirigiéndose al alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, y ha dicho: "tiembla Collboni". A continuación, la alcaldesa de València ha indicado que el primer edil de Barcelona es un hombre "estupendo" con el que mantiene una "relación muy sana y muy bonita" y contacto.

No obstante, María José Catalá ha insistido en su idea de traer la Copa América a la ciudad que ella dirige. "He de decir que es una relación muy sana y muy bonita. En fin, nos vamos whatsappeando, pero cuando toque pelear se peleará", ha añadido sonriendo. Así, la alcaldesa ha reiterado que ella no engaña "a nadie" al hablar de ese objetivo.

Catalá ha aludido también a otros eventos deportivos que acogerá València como "los preolímpicos de básquet" y a hitos en este ámbito como el Roig Arena, el estadio multiuso que promueve el empresario valenciano Juan Roig en el distrito de Quatre Carreres.

"El Roig Arena es bestial y nos va a posicionar a nivel nacional e internacional de forma muy clara", ha manifestado la primera edil, que ha mostrado su voluntad de trabajar para "posicionar el liderazgo" de València en el puesto "que merece".

"Se va a hablar de València y se va a hablar mucho de València", ha aseverado Catalá, que ha apostado por que "en los próximos años" el "liderazgo de València vuelva". María José Catalá ha considerado que "esta ciudad merece una posición en el diálogo nacional de las grandes ciudades mucho mayor de la que tiene".

"Lo he dicho siempre, no me he escondido, hay que mirar para adelante y esta ciudad tiene que estar en marcha todos los días", ha asegurado la responsable municipal. Tras ello, ha insistido en que la capital valenciana "merece ese liderazgo" y ha señalado que "tiene talento, materia prima y capacidad suficiente para ser líder en España y en Europa".