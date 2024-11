Catalá: "El presupuesto municipal se modificará cuantas veces sea preciso para dar respuesta" a la emergencia de la DANA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recalcado que el presupuesto municipal del ejercicio 2025 "se modificará cuantas veces sea preciso para dar respuesta" a la emergencia provocada tras DANA que ha arrasado parte de la provincia, incluyendo las pedanías de La Torre, el Forn d'Alcedo y Castellar l'Oliveral.

La primera edil ha presidido esta tarde el Consejo Social de la ciudad en el que ha presentado el proyecto de presupuesto municipal para el año que viene, del que ha destacado que "se vuelca" en ayudar a los vecinos de las pedanías de afectadas por la trágica riada del pasado 29 de octubre.

En este sentido, se ha habilitado un fondo extraordinario de 10 millones de euros, que se sumará a los 5 millones de euros de la última modificación del presupuesto de 2024 que también se destinan a la recuperación de las pedanías. Además, incluye medidas fiscales para los afectados por la catástrofe.

La sesión de este órgano participativo se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de la DANA y se ha hecho mención al que ha sido miembro de este Consejo Social, Miguel Burdeos, fundador y presidente de SPB y Cleanity, quien ha perdido la vida en la catástrofe.

Catalá ha agradecido "la intensa labor realizada por los cuerpos de emergencia, policía local, miembros de protección civil, equipos de seguridad y técnicos municipales de otras ciudades amigas que se han volcado en ayudarnos".

"Desde el minuto uno --ha continuado-- han estado trabajando, haciendo turnos dobles. Los primeros días llegamos a movilizar a más de 2.300 empleados del ayuntamiento, más de un centenar de maquinaria pesada que han estado quitando coches, recogiendo enseres y limpiando. Agradezco también las infinitas muestras de solidaridad que, desde el primer momento, estamos recibiendo y canalizando gracias al esfuerzo de los funcionarios municipales y a la ejemplaridad de los miles de voluntarios que no han cesado de socorrer a todos los afectados".

"Y quiero agradecer, especialmente, a la Federación de Vecinos el trabajo coordinado con el Ayuntamiento que está realizando. Valencia siempre es un ejemplo de solidaridad y nuevamente lo ha demostrado", ha apuntado Catalá".

Anticipándose a la entrada en vigor del nuevo presupuesto municipal, que tendrá lugar tras la tramitación correspondiente el próximo 1 de enero, el equipo de gobierno ha aprobado una modificación de créditos del presupuesto de 2024 por 5 millones de euros, con carácter de urgencia, destinados a reforzar las capacidades de los Servicios Municipales que están trabajando en la reparación, limpieza y atención social por los daños causados por la DANA en las Pedanías de La Torre, El Forn d'Alcedo y Castellar-Oliveral.

En concreto, se dedica 1.400.000 euros para emergencia social a las personas afectadas y el refuerzo al Centro de Emergencias Sociales (CAES) de la calle Santa Cruz de Tenerife, atendido por Cruz Roja; 1.100.000 euros al restablecimiento de infraestructuras y vías públicas dañadas; 900.000 euros a gastos extraordinarios de limpieza viaria y recogida de residuos; 295.000 euros para rehabilitar el sistema de abastecimiento de agua potable; 200.000 a la reparación y reposición del alumbrado público; 200.000 euros a limpieza de edificios públicos; 550.000 a rehabilitación y reposición de mobiliario de los centros educativos; 255.000 a tareas de limpieza y poda del arbolado; y 100.000 para atender gastos de los contingentes de apoyo a la emergencia.

Adicionalmente, tras considerar como zonas especialmente afectadas por la DANA en el término municipal de Valencia las pedanías de La Torre, Castellar-Oliveral y El Forn d'Alcedo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una batería de medidas para ayudar, desde el ámbito fiscal y tributario, a paliar las consecuencias que la emergencia está ocasionando a los contribuyentes de las Pedanías del Sur.

Entre ellas, aplicar una bonificación el 95% del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) para la reconstrucción de inmuebles afectados. No cobrar determinadas tasas por ocupación del dominio público, como vados, tasas por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, quioscos en la vía pública, mercados extraordinarios y cualquier otro tipo de venta no sedentaria, por el tiempo en que la ocupación efectiva no se haya podido producir como consecuencia de los efectos de la DANA.

Y para aquellas tasas cuyo pago ya haya sido efectuado, se procederá al prorrateo -previsto para cada figura tributaria en su Ordenanza Fiscal- y su correspondiente devolución. También vamos a Iniciar la tramitación para la posible no aplicación de la tasa de residuos sólidos en las tres pedanías afectadas.

Igualmente, no se procederá al cobro de la tasa por la prestación de los servicios funerarios municipales de cementerios cuando el fallecimiento se haya producido como consecuencia de los efectos de la DANA. Ni de Tasas por Prestación de los Servicios relativos a las Actuaciones Urbanísticas en las pedanías en relación con las actuaciones urbanísticas relacionadas con la catástrofe.

PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS SOBRE IBI E IAE

Por otro lado, se ha acordado instar Gobierno de España a ampliar la exención del IBI y la reducción del IAE a 2025, a flexibilizar los requisitos de la exención del IBI e incluir el impuesto de vehículos para 2024 y 2025, compensando al Ayuntamiento por tasas e impuestos no cobrados.

El presupuesto del Ayuntamiento para 2025 asciende a 1.210.887.280,17 euro y el presupuesto general consolidado con los organismos autónomos y las empresas municipales a 1.338.625.518,19 euro. Se trata en ambos casos de los presupuestos mejor dotados de la historia del Ayuntamiento.

"Hemos aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para el 2025, como vehículo de planificación y de gestión económica que nos permitirá hacer frente a las necesidades de la población, a lo largo del próximo ejercicio", ha enfatizado Catalá.

Respecto al ejercicio anterior, el presupuesto del Ayuntamiento aumenta 93.891.917,57 euro, un 8,4% (y un 16,11% respecto al de 2023), mientras que el presupuesto general consolidado lo hace en 96.829.990,42 euro (un 7,8%).