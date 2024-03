Catalá rechaza "polemizar" con los nombres de calles y parques y pide a Vox "no hacer revisionismo"

Enmarca las diferencias en las "discrepancias normales y habituales" entre dos partidos distintos: "Forman parte de la dinámica"



VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha rechazado "polemizar" y, con ello, "entrar en una dinámica que no es interesante" con los nombres de las calles y los parques y ha pedido a Vox --partido con el que comparte gobierno en el consistorio-- "no hacer revisionismo" en este sentido, porque ha defendido que la ciudad "tiene que mirar para adelante".

Así ha respondido Catalá este viernes, en declaraciones a los medios tras visitar las obras de rehabilitación del Hemiciclo municipal, al edil de Parques y Jardines y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, quien afirmó este jueves que "probablemente no" se mantendría el nombre de la activista vecinal Trini Simó para el jardín que se creará en el solar de Jesuitas.

La primera edil ha asegurado que el PP y sus 13 concejales no van a "tolerar" que "se polemice" con calles y personas a quienes "se ha hecho un reconocimiento". "Pensamos que no estamos aquí para esto", ha defendido.

En este sentido, ha indicado que existen "nuevos parques y jardines que se van a inaugurar", por lo que "a cualquiera" de ellos e incluso a los que "no tengan en este momento un nombre asignado" se les puede bautizar con otros nombres. De hecho, se ha mostrado "encantada" de que este tipo de espacios lleven el nombre de víctimas del terrorismo, como ha propuesto Badenas. "Estoy absolutamente de acuerdo", ha apuntado.

Sin embargo, ha considerado que "renombrar un parque que tiene un nombre" es "polemizar" y "entrar en una dinámica que no es interesante". "Esta ciudad tiene que mirar para adelante y no hacer revisionismo", ha insistido. Asimismo, ha resaltado que Trini Simó es "una persona que destacó en su día por el trabajo en favor" del futuro jardín que llevará su nombre, por lo que ha asegurado que "no tiene sentido esa labor de revisión".

"DISCREPANCIAS NORMALES Y HABITUALES"

En este contexto, ha enmarcado las diferencias entre las dos formaciones que integran el gobierno municipal --PP y Vox-- en las "discrepancias normales y habituales" entre "dos partidos políticos distintos". "No somos todos del mismo partido", ha subrayado. En todo caso, ha garantizado que ella, como alcaldesa y "responsable del grupo mayoritario", el PP, "hará valer" las votaciones que comporten un "interés mayoritario".

"Somos dos partidos distintos y cada uno tiene una forma de trabajar", ha incidido Catalá, al tiempo que ha enfatizado en el que PP toma sus propias decisiones. "En lo que comporta una votación positiva, pues vamos a votar en conciencia lo que consideremos", ha avanzado.

Asimismo, ha aprovechado para subrayar que, en el caso del Botànic en la Generalitat o el anterior gobierno municipal del Rialto en el Ayuntamiento, también han existido "discrepancias públicas" entre los socios --en este caso PSPV y Compromís-- y que ella las recuerda "prácticamente todas". "Yo he visto aquí --en el Ayuntamiento-- plenos donde ha habido serias dificultades", ha apuntado.

Por ello, ha considerado que este tipo de situaciones "forman parte de la dinámica" de "dos partidos distintos con formas de ver las cosas distintas": "Lo que no puede ser es que cuando pasa en la izquierda sea democracia y participación y que cuando pasa en el centroderecha sea un lío. Pues no, forma parte de lo mismo". "Cuando hay una votación, salen los números y pasa lo que tiene que pasar, no tiene más", ha zanjado.