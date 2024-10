Catalá reitera la idea de reabrir el Sidi Saler como un hotel "con un componente medioambiental más respetuoso"

Dice que esperaba "la caducidad de la licencia", señala que el nuevo proyecto requerirá un permiso diferente y descarta la demolición

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha reiterado este jueves la idea de que el antiguo hotel Sidi Saler se reabra como un establecimiento hotelero distinto al concepto habitual, por lo que ha defendido que sea una instalación que cuente "con un componente mucho más social y medioambientalmente mucho más respetuoso". Asimismo, ha indicado que la puesta en marcha de ese establecimiento requerirá una licencia "diferente" a la que tenía antes como "hotel al uso".

Catalá se ha pronunciado de este modo tras conocerse que un juez ha confirmado la caducidad de la licencia de actividad del Sidi Saler dictada en 2022 por el Ayuntamiento de València, al ser preguntada por este asunto durante la visita que ha realizado al centro deportivo de Nou Moles por su próxima apertura.

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de València ha rechazado el recurso presentado por las mercantiles propietarias del hotel Sidi Saler contra las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento en 2022 en las que se instaba, en una de ellas, al Servicio de Actividades a incoar un nuevo procedimiento de declaración de caducidad de licencia de actividad del establecimiento y en la segunda, de la Junta de Gobierno Local, que declaró esa caducidad.

La primera edil ha afirmado que el consistorio esperaba esa resolución judicial y que esta confirma lo que se intuía que iba a suceder, además de apuntar que se acepta esa caducidad.

"Nosotros esperábamos esta sentencia. La sentencia confirma lo que pensábamos que iba a pasar. El Ayuntamiento, en un año, no ha variado en el procedimiento judicial su posición. Lo podíamos haber hecho, pero no ha variado la posición. Por tanto, pensamos que la caducidad era correcta y sabíamos que iba a llevar la caducidad de la licencia para hotel", ha expuesto al respecto.

Tras ello, la responsable municipal ha remarcado que su equipo defiende para el Sidi Saler "un proyecto diferente" a lo que existía. María José Catalá ha comentado que "se tiene que llamar hotel porque la concesión de Costas obliga a que se llame hotel", pero ha insistido en que no quiere "un hotel al uso".

"Queremos un formato de hotel para senior de larga estancia que tenga un componente mucho más social y que, evidentemente, sea medioambientalmente mucho más respetuoso", ha planteado.

La alcaldesa ha añadido que "nada más lejos que ayer" estuvo "hablando coordinadamente" con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, sobre el proyecto que se propone desarrollar en las instalaciones del Sidi Saler. "Y esperemos poder desarrollarlo", ha apostillado.

DESCARTA LA DEMOLICIÓN

Catalá ha descartado la demolición del antiguo hotel y ha considerado que llevarla a cabo sería "un verdadero error" desde el punto de vista medioambiental. "Lo que medioambientalmente es un verdadero error es la demolición", ha subrayado.

La primera edil ha dicho que en la zona de El Saler "en su día ya se hizo la demolición del polideportivo" y ha destacado que en ese entorno "hoy no hay dunas". "No hay nada mejorado. Es un lugar bastante mejorable. Y no pensamos que la demolición del Sidi Saler sea medioambientalmente lo que conviene", ha destacado.

Así, ha María José Catalá ha aseverado que "lo que conviene es un proyecto que requerirá una licencia diferente a la que se ha caducado". "Diferente y distinta que no sea un hotel al uso" sino un establecimiento que "tenga un componente social y un componente medioambiental mucho más respetuoso".