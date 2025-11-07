Catalá repite que quiere ser alcaldesa y espera "agilidad y lealtad" en la negociación con Vox sobre el sucesor de Mazón

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, interviene durante la presentación de la puesta en marcha del nuevo Centro Socio-Cultural de El Pilar, a 4 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido este viernes, sobre si se descarta como candidata a presidenta de la Generalitat en las elecciones de 2027, que ella quiere ser la primera edil de la ciudad "muchos años, tantos años quieran los valencianos".

Además, ha manifestado que espera que "sean ágiles y leales" las negociaciones entre el PP y Vox para elegir al sucesor del presidente en funciones, Carlos Mazón.

Catalá se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación este viernes, durante una visita a las obras del nuevo sub-retén de la Policía Local en Benimàmet.

La dirigente 'popular' ha subrayado que ella va a "seguir siendo alcaldesa". Sobre si le trasladó este jueves al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que se descartaba como candidata presidenciable, Catalá ha indicado que habla "de forma muy frecuente" con él pero que no va a revelar el contenido de estas conversaciones, que versaron sobre "cuestiones de todo tipo". Sobre si se se autodescarta también para las elecciones en caso de que sean dentro de dos años, ha insistido: "Yo quiero ser alcaldesa muchos años, tantos años quieran los valencianos".

Respecto a qué espera de las negociaciones con Vox para elegir a un nuevo 'president' y si cree que será el síndic, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa ha respondido que espera que "sean ágiles y que sean leales". "Estoy convencida de que lo vamos a hacer rápido y lo vamos a hacer bien", ha comentado.

"DAR ESTABILIDAD AL TERRITORIO"

Así, preguntada por un posible adelanto electoral, ha valorado que "es un escenario" pero que "hay una mayoría parlamentaria que hay que respetar" y se ha mostrado partidaria de "dar estabilidad a este territorio". Por tanto, ha afirmado que "lo prioritario de la Generalitat es que haya unos presupuestos, que haya un acuerdo de gobierno y que esos presupuestos contemple medidas de recuperación". Ademñas, ha añadido que le "preocupa muchísimo que el gobierno de España no tenga presupuestos".

Sobre si esta es la prioridad sea quien sea quien asuma la Presidencia, Catalá ha afirmado que "por supuesto". "Es un acuerdo PP y Vox con independencia de las personas y entre dos partidos políticos que nos tomamos en serio el futuro de la comunidad", ha asegurado.

Por otra parte, sobre si ella accedería a las peticiones que está planteando Vox para la Generalitat, María José Catalá ha respondido que "cada uno dentro de sus competencias lo hace lo mejor posible". "En el Ayuntamiento de València sabéis cuál es mi forma de pactar, de gobernar y de desarrollar la política de la ciudad", ha agregado.