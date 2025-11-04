Catalá, sobre si se ve como alternativa para la Generalitat: "Es momento de ser respetuosa y prudente"

La alcaldesa de València, María José Catalá, atendiendo a los medios durante su visita al nuevo centro sociocultural de El Pilar. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y presidenta del PP en esta ciudad, María José Catalá, ha señalado este martes, preguntada por si se ve como alternativa a la Presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, que este "es momento de ser respetuosa y prudente".

"Creo que este proceso es lo suficientemente trascendente e importante en mi partido" como "para que yo mantenga una actitud muy respetuosa y, sobre todo, muy prudente al respecto", ha indicado la primera edil durante la visita que ha realizado al nuevo centro sociocultural de El Pilar.

"Por tanto, lamentándolo mucho, no voy a pronunciarme respecto de estas cuestiones", ha añadido preguntada por cómo lleva la situación que vive el PP tras la renuncia de Mazón, cómo ve que se esté hablando de ella como posible titular del Consell y si se está pensando dar el salto a la Generalitat.

Asimismo, ha considerado que su partido va a resolver esa situación "de forma ágil" y "bien" y ha dicho que también cree que seguirá gestionando la Comunitat Valenciana, la ciudad de València, las tres capitales de provincia de esta autonomía y sus tres diputaciones "con máxima diligencia, centrados en la recuperación --tras la dana del 29 de octubre del pasado años-- y, sobre todo, atendiendo a las personas".

Repreguntada por una posible marcha al Consell y por si baraja la opción de encabezar la lista electoral del PP en las próximas elecciones autonómicas como candidata a la presidencia del ejecutivo valenciano, ha reiterado lo ya expresado.

"Aquí hay medios locales, medios autonómicos y medios nacionales. Los compañeros de la prensa de la Comunitat Valenciana y de la ciudad de València, más concretamente, siempre habéis conocido mi opinión al respecto de esta situación", ha comentado en alusión a las declaraciones en las que ha mostrado su opción se seguir siendo alcaldesa.

"Sabéis mi opinión respecto a esta situación. Me la habéis preguntado en muchas ocasiones y siempre he respondido lo mismo", ha apostillado. "Yo me veo como alcaldesa abriendo el centro de mayores de El Pilar como voy a hacer ahora", ha expuesto ante una nueva pregunta para conocer si se ve como candidata.

A su vez, ha remarcado que va a "mantener una actitud prudente" y "discreta". "Voy a seguir trabajando en mi obligación y voy a seguir trabajando como hoy, abriendo centros de mayores en la ciudad de València con absoluta disciplina, lealtad y con absoluto respeto".

Tras ello, preguntada por si daría el paso a la Generalitat si se lo pide el PP, Catalá ha insistido en el respeto y la prudencia. "Me sabe mal, pero no voy a pronunciarme. Creo que es momento de ser respetuosa y de ser prudente", ha reiterado.

Sobre la dimisión de Carlos Mazón y por si este le trasladó su decisión, María José Catalá ha mostrado "absoluto respeto" y "cariño" hacia él. "Respecto al presidente Mazón, simplemente decir que siempre he mantenido una actitud de absoluto respeto con sus decisiones y, sobre todo, de cariño hacia él personalmente".

"He compartido mucho tiempo con él en un proyecto político y siempre mostraré respeto hacia sus decisiones y cariño hacia su persona", ha insistido la responsable municipal.

Preguntada por cuál sería su candidato favorito a la Presidencia de la Generalitat si ella finalmente no opta a ese cargo, Catalá ha recurrido también a la "prudencia" y el "respeto" y ha descartado posicionarse. "Creo que mi prudencia y mi respeto exigen que no me posicione respecto de estas posibilidades", ha declarado.

RESPONSABILIDADES

Igualmente, ha añadido que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya se manifestó este lunes "respecto a la situación que tenemos". "Planteó claramente un escenario", ha señalado, a la vez que ha considerado que "la Comunitat Valenciana, el Partido Popular, ha asumido, y más concretamente Carlos Mazón, sus responsabilidades políticas y creo que ahora hay un tiempo en el que otros deben asumir las suyas".

"Hay quienes no estuvieron en la Comunitat Valenciana, quienes negaron la llegada de efectivos rápidamente a nuestra tierra, quienes no nos dieron ayuda a pesar de pedirla, quienes no dieron las alertas a tiempo y quienes se han escondido durante todo este proceso", ha agregado la alcaldesa.

A continuación, ha afirmado que espera que "este nuevo tiempo también abra responsabilidades en otros partidos políticos, concretamente en el Partido Socialista".

Preguntada por si ha hablado con Feijóo en los últimos días, ha indicado que suele hablar con el presidente nacional de su partido. "Yo suelo hablar con mi presidente nacional. Llevo dos años de alcaldesa y suelo hablar con él, sí. Suelo hablar con él con frecuencia", ha expuesto.

"CON TOTAL LEALTAD"

Por otro lado, respecto a si cree que la negociación con Vox para cerrar el nombre de la persona que vaya a ocupar la presidencia de la Generalitat va a ser fácil, María José Catalá ha señalado: "creo que Vox y el Partido Popular han gestionado en la Comunitat Valenciana, en el gobierno autonómico, como lo hacemos en la ciudad de València, con total lealtad y siempre se alcanzan acuerdos por el bien de los valencianos".