Catarroja homenajeará la hermandad de su pueblo en el 53 Concurso Internacional de Allipebre

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Catarroja (Valencia) será este sábado escenario del LIII Concurso Internacional de Allipebre, uno de los actos más emblemáticos del municipio y un referente gastronómico de la provincia.

"El Concurso de Allipebre siempre ha sido una celebración de nuestras raíces y tradiciones. Este año es además un homenaje al trabajo y a la hermandad del pueblo de Catarroja", expresa la alcaldesa, Lorena Silvent.

La cita gastronómica, Fiesta de Interés Turístico Provincial, reunirá a partir de las 11 horas a miles de personas en el puerto y dará paso a un fin de semana repleto de tradición con la Fiesta de la Sega el domingo.

Más de cien participantes elaborarán el típico guiso de anguilas y patatas, patrocinadas por Patatas Aguilar, en los tradicionales pucheros de hierro, siguiendo la receta de los antiguos pescadores de l'Albufera.

Se trata de un emblemático concurso organizado por la Comunidad de Pescadores en colaboración con el Ayuntamiento de Catarroja, que facilitará los ingredientes y la leña. También se habilitará una carpa con mesas y sillas para el público, al que se hace un llamamiento a llevar recipientes reutilizables para contribuir a unas fiestas más sostenibles y libres de plástico.

Entre el jurado se encuentran los reconocidos chefs Alejandro Platero, ganador del premio a la Mejor Paella de la Comunitat Valenciana 2025 y Jorge Lengua, Chef Revelación de la Comunitat Valenciana 2022, así como Miguel Raga, presidente de la Comunidad de Pescadores, y José Cabanes, presidente de la Mancomunidad de l'Horta Sud. El tribunal premiará a los mejores platos con 600, 400 y 200 euros.

2.500 RACIONES DE ALLIPEBRE

Durante la jornada se repartirán 2.500 raciones de allipebre entre vecinos y visitantes. En la pasada edición, el primer premio fue para Rosa Matías Descalzo, seguida de Manuel Grancha Verdeguer y Miguel Ángel García Ruiz.

Previamente, el viernes por la tarde, los jóvenes disfrutarán del Holly Fest, que dará paso a la cena popular de la Cofradía de Cristo, a la actuación de la orquesta Tokio Band y a la Batalla de Xaranges de la Llegua.

El sábado por la mañana tendrá lugar el Territorio Gamer para los más jóvenes y los Juegos Gigantes. Por la noche se podrá disfrutar de la Noche de la Entrada al Mercado Municipal hasta la madrugada.

Como colofón, el domingo, la XI Fiesta de la Sega volverá a convertir el puerto de Catarroja en un punto de encuentro para el vecindario y agricultores. También tendrán lugar los actos la Pequedisco, la Marcha Solidaria de la AFAC, el concierto de la Unión Musical de Catarroja, la procesión del Santísimo Cristo de la Piedad y el Cant de la Carxofa.