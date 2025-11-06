Catarroja recupera la pista del pabellón deportivo municipal dañado por la dana gracias a la Fundación Barça

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Catarroja, una de las afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año, ha recuperado la pista de su pabellón deportivo municipal, dañada por las inundaciones provocadas por ese temporal, gracias a la Fundación Barça, según ha informado el ayuntamiento de esta población en un comunicado.

Así, ha destacado que el pabellón deportivo municipal de Catarroja "luce ya un nuevo pavimento tras la completa remodelación financiada por la Fundació Futbol Club Barcelona" a través del convenio de colaboración suscrito con este consistorio.

La actuación, valorada en más de 104.000 euros, ha permitido sustituir por completo el suelo de la pista, que quedó gravemente dañado por las inundaciones generadas por la dana de octubre de 2024, ha remarcado la administración local. Así, ha asegurado que se ha recuperado "un espacio esencial para la práctica deportiva y la convivencia ciudadana".

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent Ruiz, ha destacado "la importancia" de esta colaboración público-privada para impulsar y sacar adelante un proyecto como este.

"Gracias al compromiso social de la Fundació Barça, hemos podido recuperar una instalación muy querida y necesaria para nuestros vecinos y vecinas. Esta colaboración demuestra que, cuando las instituciones y las entidades privadas unen esfuerzos por el bien común, los resultados se traducen en mejoras reales para la ciudadanía".

"Estamos muy satisfechos de haber contribuido a la recuperación de un espacio deportivo para los niños de Catarroja. Desde el primer momento, estuvimos en contacto con la alcaldesa para conocer de primera mano la situación y podemos decir que en menos de un año lo hemos hecho posible. Una vez más, el Barça que cambia vidas", ha declarado el presidente del FC Barcelona y de la Fundación Barça, Joan Laporta, según ha indicado el Ayuntamiento de esta localidad.

La directora general de la Fundación Barça, Marta Segú, ha expuesto que después de la visita realizada a la zona cero de la dana en diciembre de 2024 pudo comprobar "sobre el terreno la magnitud de la devastación", por lo que ha señalado que esta entidad decidió "que la ayuda más efectiva era ofrecer a los niños y jóvenes la posibilidad de practicar deporte en su municipio y devolver un poco de normalidad" por ser algo que "seguramente tendrá un efecto directo en su bienestar emocional".

Con la finalización de las obras, el consistorio de Catarroja prepara ahora el acto oficial de reapertura del pabellón, que se celebrará junto a representantes de la Fundació Barça y los clubes deportivos locales.