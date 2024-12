La Cátedra Aimplas-UV premia a proyectos con IA y soluciones innovadoras para la circularidad de los plásticos

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra AIMPLAS-UV ha premiado a proyectos que fomentan el uso de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la gestión de los residuos de envases plásticos, así como soluciones sostenibles para una economía circular, como unas membranas de plástico para capturar CO2 o recubrimientos realizados con este material capaces de almacenar el calor latente.

Este viernes se ha celebrado el acto de entrega de la primera edición de los premios de la Cátedra, constituida este año por el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) y la Universitat de València (UV), para premiar la excelencia académica en trabajos de fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) relacionados con la economía circular en el sector de los plásticos, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Esta primera edición ha contado con la participación de 15 candidaturas que ponen en valor el esfuerzo y la innovación de estudiantes con un elevado compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles para dar respuesta a los desafíos actuales en el sector de los plásticos.

El primer galardón ha correspondido al alumno de Cuenca Álex Planas Martínez, que ha realizado un máster en Ingeniería Química de la UV y ha realizado su trabajo final sobre 'La implementación de técnicas basadas en NIR e inteligencia artificial en el proceso de selección de residuos de envases de polietileno'.

Planas ha explicado que ha implementado técnicas ópticas y cámaras de visión artificial para "diferenciar los envases de contacto alimentario con los que no lo son y reciclar esos residuos para que puedan ser usados con el mismo uso con el que se concibieron".

El segundo premio ha sido para el estudiante de Vila-real (Castellón) Gorka Marco Velasco, por su trabajo final en el máster de Ingeniería Química de la UV sobre 'Use of ionic liquids and deep eutectic solvents for the preparation of polymer-based membranes for decarbonisation technologies', centrado en el desarrollo de membranas poliméricas para captura de CO2.

Finalmente, el tercer galardón ha correspondido a la alumna de València Paula Gómez García, por su trabajo final en el máster Universitario en Química de la UV sobre 'Recubrimientos poliméricos con capacidad de almacenamiento de calor latente'. Con estos recubrimientos poliméricos se pueden crear alternativas para aclimatar los hogares sin necesidad de hacer uso de combustibles fósiles.

Además, se han entregado siete menciones honoríficas para destacar la calidad de otras tantas candidaturas: 'Integració de materials de canvi de fase en recobriments de sistemes tèxtils' (Eric Fuster Navarro), 'Preparación de membranas hidrofóbicas de PVDF con disolventes verdes y adición de polietilenglicol y glicerol como formadores de poro' (Alejandro Gálvez Subiela) o 'Computational modeling of the enzymatic mechanism of polyethylene terephthalate degradation' (Laura Granero Parejo).

También han recibido mención 'Encapsulación de compuestos agroquímicos en lignina mediante métodos coloidales' (José Huerta Recasens), 'Desarrollo de materiales funcionales a partir de residuos de biomasa' (Lucía López Lucas), 'Diseño de una planta de reciclaje de tereftalato de polietileno' (PET) (Lucía Mora Fernández) y 'Reciclaje químico de residuos textiles mediante líquidos iónicos' (Javier Gonzalo Young).

"ALTA CALIDAD TÉCNICA Y CIENTÍFICA"

La evaluación de los trabajos la ha realizado un jurado compuesto por cuatro especialistas en el ámbito académico y tecnológico como son Marina Patricia Arrieta Dillón, profesora contratada doctora I3 de la Universidad Politécnica de Madrid; Luis Cabedo Mas, catedrático de la Universitat Jaume I; Vicent Fombuena Borrás, profesor titular de la Universitat Politècnica de València; y Laura Santonja Blasco, investigadora en Polymer Char: Laboratory Instruments and Analytical Services.

Todos ellos han destacado la "alta calidad técnica y científica" de las candidaturas, así como su enfoque en áreas críticas como el reciclaje, la sostenibilidad y la innovación en materiales poliméricos.

El director de la Cátedra Aimplas-UV, José Badia, ha resaltado que estos premios "no solo son un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes, sino una contribución al avance de la economía circular, un aspecto clave para la sostenibilidad del sector de los plásticos".

En el acto de entrega de premios, Adrián Morales, investigador líder de Reciclado Mecánico en Aimplas, ha realizado una conferencia sobre valorización de residuos plásticos.