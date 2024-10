El CCCC programa un ciclo de 'pelis con jardín' para conmemorar la capitalidad de València como Ciudad Verde Europea

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) de València programa el ciclo 'Cine y Jardín', enmarcado en la capitalidad de València como Ciudad Verde Europea 2024.

El espacio cultural acoge esta nueva iniciativa conmemorativa, que se une a la instalación 'Llegir en verd', que establecía un diálogo entre la falla infantil del Ayuntamiento y el jardín del claustro renacentista; y a la exposición 'La vida secreta de las microalgas', en exhibición hasta el próximo 21 de octubre.

Así, desde el 18 de octubre hasta el 20 de diciembre, el Centre del Carme invita a los cinéfilos a disfrutar de 'La belleza cautiva. Ciclo de cine y jardín', con la proyección de títulos en versión original y de entrada gratuita.

El ciclo reúne una selección de películas que utilizan el jardín como recurso narrativo, como metáfora o como escenario donde se desarrolla la historia, invitando a reflexionar con una mirada natural sobre la ciudad y las políticas medioambientales.

En palabras del programador y gestor cultural del ciclo, Ignacio Somovilla, "desde el tibio confort de nuestra butaca podemos pasearnos por todos estos jardines y sumergirnos en todas las heterotopías que, continuamente nos proporciona el jardín".

"En él, todo tiene cabida porque, al fin y al cabo, la historia de la Humanidad es la historia de los constantes intentos de recuperar el paraíso, un jardín perdido. Todos estos caminos convergen en un mismo lugar: el jardín como creación cultural y como reflejo de nuestro espíritu y de nuestro tiempo", ha añadido Somovilla.

La sala Refectori del Centre del Carme se convierte en sala de cine para proyectar nueve películas en V.O., nacionales y extranjeras, ofreciendo diferentes miradas que se sirven del jardín y la naturaleza como medio para contar historias. Así, el viernes 18 de octubre, a las 19.00 horas, se proyectará 'Mon oncle' (Mi tío), de Jacques Tati (1958); el viernes, 25 de octubre, también a las 19.00 horas, el ciclo continúa a las 19.00 horas con 'El perro del hortelano', de Pilar Miró (1996).

El mes de noviembre se inicia la programación el viernes 8, a las 19.00 horas, con 'Rivers and tides' (Ríos y mareas) de Thomas Riedelsheimer (2001); seguido de 'Howard's End' (Retorno a Howard's End) de James Ivory (1992) el viernes 22; y 'Bearn o la Casa de las muñecas', de Jaime Chávarri (1983) que podrá verse el 29 de noviembre a la misma hora.

SÓLO EL CIELO LO SABE

En el mes de diciembre las proyecciones de este ciclo tendrán lugar el 6 de diciembre, con 'All that heaven allows' (Sólo el cielo lo sabe) de Douglas Sirk (1955) a las 17.00 horas; y 'Far from heaven' (Lejos del cielo) de Todd Haynes (2002).

Asimismo, el jueves 12 de diciembre, también a las 19.00 horas, será el turno de 'Vatel', de Roland Joffé (2000). El ciclo concluirá el viernes, 20 de diciembre con la proyección de 'Labyrinth' (Dentro del laberinto), de Jim Henson (1986). Toda la programación puede consultarse en la web del CMCV.