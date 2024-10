CCOO espera que se mantengan los "consensos" en financiación e insiste en el fondo de nivelación y la quita de la deuda

Reunión de la Plataforma per un Finançament Just, en una imagen de archivo

CCOO PV espera que se mantengan los "consensos" entre agentes sociales y económicos y partidos políticos sobre financiación autonómica en el marco de la Plataforma per un Finançament Just, al tiempo que ha insistido en la necesidad de reformar el actual sistema y de reclamar un fondo de nivelación transitorio y la quita de la deuda de la Comunitat Valenciana.

De esta manera lo ha expuesto la secretaria general de CCOO PV, Ana García, antes de reunirse este viernes con la líder del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, partido que en la última reunión de esta plataforma se negó a mantener la petición de un fondo de nivelación hasta la reforma del sistema, lo que provocó una ruptura del consenso.

En este punto, ha advertido de que "nadie se ha salido" de esta plataforma y ha defendido la utilidad de la misma como instrumento para reivindicar el modelo de financiación. García ha asegurado que las propuestas del sindicato "no distan mucho" de las que planteó el PSPV en ese encuentro, aunque ha admitido que esa "diferencia de propuestas" provocó que "no llegase a materializarse" el acuerdo. No obstante, ha emplazado a celebrar "otra reunión" para "seguir trabajando en la línea de los consensos" en esta materia.

García ha indicado que la financiación autonómica es una cuestión que les "preocupa" y ha valorado que desde la organización sindical comparten con el PSPV "muchas" de las cuestiones que pone esta formación encima de la mesa. "Las llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo", ha apuntado.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de que el nuevo modelo sea "justo" para la Comunitat Valenciana, además de "equitativo" y de llevar aparejada una reforma fiscal "en profundidad". "Hay margen más que de sobra para recaudar más", ha sostenido.

Eso sí, hasta la llegada del nuevo modelo, ha reclamado un fondo de nivelación transitorio: "No puede ser es que sea todo a base de tener que pagar por haber pedido dinero o por tenerlo, esos porcentajes al final lo que hacen es que la deuda suba". También ha exigido la condonación de la deuda, algo "imprescindible" porque, en caso contrario, el nuevo modelo "va a lastrar" a la región, ha avisado.

Además, ha hecho un llamamiento a la "corresponsabilidad fiscal" de las comunidades autónomas y ha argumentado: "No puede ser que con una mano se estén bajando impuestos, sobre todo para un grupo con más recursos o privilegiados, y con la otra pedir que nos llegue más dinero para el fondo". Así, ha exigido recursos para "garantizar los servicios públicos" como la sanidad, la educación o los servicios sociales, "del conjunto de la ciudadanía viva donde viva".