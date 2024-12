CCOO PV insiste en adoptar políticas activas de empleo para "minimizar" los futuros efectos de la dana

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO PV ha insistido este martes en adoptar políticas activas de empleo para "minimizar" los futuros efectos de la dana, una crisis que considera que ha frenado un "repunte" de la actividad pero no afecta, por el momento, a las cifras de empleo. No obstante, ha solicitado a la Generalitat Valenciana medidas "más ambiciosas para minimizar el impacto de la catástrofe en términos de empleo, que podría emerger en los próximos meses".

Según ha señalado la central sindical en un comunicado, el impacto de la dana sobre el empleo, de momento, "no se deja sentir demasiado, a tenor de los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social registrados en noviembre". El paro registrado ha aumentado en 53 personas, un incremento del 0,02 por ciento respecto al mes anterior y una disminución del 2,65% respecto a noviembre del pasado año.

Por tanto, la Comunitat Valenciana "sigue generando empleo, como atestiguan las cerca de 13.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social con respecto al mes de octubre (un incremento de 46.501 en relación a noviembre de 2023)". Este hecho contrasta con los datos de paro, que se mantienen estables, pese a que tradicionalmente durante el mes de noviembre se apunta hacia una reducción del desempleo.

El sindicato detecta que se ha producido "un cierto freno" y que la evolución "habría sido más favorable de no ser por la tragedia de la riada". "La dana ha frenado un repunte de actividad que hubiera sido más intenso si no hubiéramos vivido esta catástrofe. No obstante, debemos ser muy cautos, porque no podemos descartar que en los próximos meses vayamos a ver un impacto sobre el empleo mucho más severo", ha advertido el secretario de Empleo de CCOO PV, Juan Carlos Gallart.

Por ello, CCOO PV ha insistido en la necesidad de activar "un escudo social que preserve nuestro tejido productivo". En este sentido, pide a la Generalitat Valenciana que "complemente" con medidas "mucho más ambiciosas este engranaje de protección que se ha puesto en marcha para minimizar, en términos de empleo, el impacto de la tragedia".

"Esta es una ocasión para ser proactivos y, aparte de las medidas de protección, urge la puesta en marcha desde Labora de políticas activas de empleo que permitan aprovechar la ventana que suponen los ERTE para formar, cualificar y orientar adecuadamente a las personas afectadas", ha explicado el responsable de Empleo de CCOO PV.

En el ámbito provincial, el desempleo ha aumentado en 522 personas en Alicante (un aumento del 0,41%). Sin embargo, en Castellón y Valencia disminuye (un -1,18% y un -0,04%, respectivamente). Se registran 127.667 personas paradas en Alicante, 34.507 en Castellón y 15.889 en Valencia.