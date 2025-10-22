CEAR ve una estrategia de señalamiento y estigmatización en las estadísticas diferenciadas de PP y Vox

Archivo - Un migrante atendido en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés en el Hierro - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia que la propuesta de Vox en Les Corts aprobada en comisión junto al PP para diferenciar entre población nacional y migrante en las estadísticas de la Generalitat "estigmatiza a la población migrante y supone un grave retroceso democrático".

Esta iniciativa plantea la elaboración de estadísticas diferenciadas sobre el acceso de personas migrantes a ayudas públicas, servicios sanitarios, absentismo laboral o donación de sangre, lo que para CEAR representa "una clara estrategia de señalamiento y estigmatización".

A su juicio, la propuesta de resolución aprobada el pasado lunes es "un preocupante paso atrás en la defensa de los derechos humanos y la cohesión social".

"Esta propuesta no solo perpetúa estereotipos negativos, sino que legitima actitudes discriminatorias y puede contribuir a la normalización del discurso de odio", advierte esta organización que lleva más de 30 años trabajando con población migrante y refugiada en la Comunitat Valenciana.

Además, señala que la propuesta vulnera principios constitucionales como el acceso universal a los servicios públicos y la igualdad ante la ley.

CEAR advierte que a esta iniciativa se suman otras medidas recientes promovidas conjuntamente por PP y Vox, como la reforma del reglamento de Les Corts para eliminar comisiones clave en materia de igualdad, derechos LGTBIQA+, asuntos europeos, participación ciudadana y derechos humanos, "bajo el argumento de que estas comisiones tenían un "carácter ideológico y sectario".

Desde organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas CEAR, se ha denunciado reiteradamente que "estas decisiones no responden a criterios técnicos ni democráticos, sino que eliminan espacios de representación y debate sobre materias clave para la convivencia, lo que supone un grave retroceso en la protección de la diversidad, la igualdad y los derechos fundamentales".