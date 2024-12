El Cecopi recomienda cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo del incendio de Alberic entre en edificaciones

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

En la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi)de este domingo se han emitido algunas recomendaciones dirigidas a las viviendas más próximas a la zona del incendio declarado en Alberic. Estas advertencias son cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo entre dentro de las edificaciones y, sobre todo, prestar especial atención a las personas vulnerables que tengan algún problema respiratorio.

Así lo ha indicado la secretaria autonómica de Seguridad y Emergencias, Irene Rodríguez, quien ha remarcado que "en principio no hay riesgo para la población, pero sí que hay bastante humo", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La secretaria autonómica de Seguridad y Emergencias ha informado de las principales cuestiones que se han abordado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que han participado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Igualmente, Rodríguez ha señalado que en las tareas de extinción del fuego participan seis dotaciones de bomberos del consorcio, una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat y también se han movilizado dos helicópteros y maquinaria para "atajarlo cuanto antes".

Por su parte, el subdirector técnico del Consorcio de Bomberos de Valencia, Salvador Ballesta, ha detallado que el incendio se ha iniciado sobre las 3.00 de la madrugada y que se trata de "un incendio de basura que se encuentra activo y no tiene ningún riesgo de propagación". "La gente puede estar tranquila", ha puntualizado.

Ballesta ha indicado que, aunque estos incendios "son un poco escandalosos por el humo, son incendios que no tienen una gran complicación y no hay ningún riesgo adicional". En cuanto al hecho de que el humo sea por restos de enseres, el subdirector técnico del Consorcio de Valencia ha resaltado que "es un humo convencional, que puede que dure todo el día, pero que si se cumplen las medidas de protección a la población, no debería de haber ningún problema".

Por otra parte, la secretaria autonómica ha comentado que en el CECOPI también se ha informado de otro incendio que "durante esta madrugada se ha producido en una vivienda en Alginet y que parece ser que podría estar motivado por una estufa".

En este sentido, ha incidido en "la importancia de las recomendaciones de revisión de las instalaciones eléctricas y no conectar demasiados aparatos a la misma regleta para evitar este tipo de acumulación y que puedan producirse incendios".

EXTRACCIÓN DE LODO

En cuanto a los trabajos de extracción de lodo y limpieza de aparcamientos subterráneos y sótanos tras la dana, Rodríguez ha señalado que "se están finalizando los trabajos asignados a Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, a Bomberos Forestales de la Generalitat y a personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME)".

La secretaria autonómica ha indicado que "está previsto que durante esta semana todos estos dispositivos acaben las misiones que tienen asignadas y podremos empezar a planificar y redirigir todos estos medios".

"Por una parte, lo que son medios de cubas podrán ir asumiéndolos las empresas de la Diputación para abordar los trabajos en los garajes pendientes, y el resto de recursos humanos y materiales a otras tareas, como pudieran ser baldeos u otras cuestiones que se vayan asignando por la dirección de la emergencia", ha concluido.