Un centenar de comercios de Alicante participarán en la nueva edición de Benalúa Fest

Un centenar de comercios participan en la nueva edición de Benalúa Fest el 25 de octubre - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de comercios locales de Alicante participan en la nueva edición del festival cultural y de ocio Benalúa Fest, que regresará el próximo 25 de octubre al barrio alicantino que le da nombre para ofrecer una jornada de dinamización en la plaza de Navarro Rodrigo.

La quinta edición de esta iniciativa comenzará con una actividad a las 10.00 horas, que será conjunta con el mercadillo de Benalúa, y continuará desde las 18.00 hasta las 22.00 horas para "visibilizar al comercio local y acercarlo a la ciudad como centro de la economía del barrio", con el fin de "fomentar la participación vecinal", según ha señalado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

De esta manera, la administración local, a través de la Concejalía de Comercio y la asociación de comerciantes, vecinos, mercadillos municipales y la hoguera del barrio han organizado un nuevo festival "más participativo", con un programa "especial" con música en directo, actividades, exhibiciones, espectáculos, talleres y conciertos.

La edil de Comercio, Lidia López, ha presentado este viernes el cartel y ha agradecido "la implicación de todos los comerciantes y vecinos y del mercadillo" en un evento que "les une, fortalece y juega un papel fundamental para crear identidad en este barrio alicantino con mucha historia".

Según ha manifestado la concejala, esta iniciativa está pensada para "dinamizar y revitalizar los establecimientos locales", además de "dar mayor presencia al comercio de proximidad, tan importante en la ciudad".

Por otro lado, el presidente de la asociación de comerciantes, Roque Pérez, ha apuntado que "con el Benalúa Fest se busca poner en el foco al barrio". "Esto es como un centro comercial al aire libre. Tenemos de todo y los comercios están aquí para ayudar a los vecinos", ha añadido.

PROGRAMACIÓN

La programación se iniciará con una actividad "novedosa" conjunta con el mercadillo de Benalúa. Se trata de 'Escape market. Encuentra el tesoro'. Los jugadores podrán participar en dos turnos a las 10.00 y a las 12.00 horas y durante 60 minutos tendrán que resolver acertijos que "invitan a recorrer los rincones, averiguar enigmas y redescubrir el alma del barrio". En esta actividad, los comercios "emblemáticos" y puestos del mercadillo se convierten en escenario del juego, donde cada pista es un homenaje a "cercanía, sabor, cultura y alegría".

Las propuestas de la tarde se iniciarán alrededor de las 18.00 horas con una exhibición de kárate a cargo de la Academia Fujioka, de Benalúa, y posteriormente se sortearán regalos. A las 19.30 horas será el turno de "uno de los momentos más esperados" con el concierto del grupo Trivox y su repertorio de pop lírico y versiones de temas populares con el estilo de Il Divo.

A ello le seguirá un nuevo sorteo de más regalos y el cierre del festival con la actuación de DJ Pedacito Mix y un regreso a los años 80 y 90, con música, regalos y "diversión para toda la familia", conducido por el 'showman' Miguel Noguera.