CEO de Power Electronics critica el marco regulatorio europeo de renovables: "Es para salir corriendo y no volver"

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Power Electronics, David Salvo, ha indicado este miércoles que "el marco europeo (regulatorio) y cómo ha gestionado la Comisión Europea el sector de las renovables es para salir corriendo y no volver", ha lamentado que es "poco comprensible que se haya hecho tan mal" en el pasado y ha llamado a "localizar" la industria y proteger al fabricante europeo.

Salvo ha participado, dentro del Eurobat Valencia Battery Convention y del eMobility Expo World Congress, en la ponencia 'Electric Dreams: Innovating the Future of Mobility and Energy Storage', junto a la investigadora del Instituto Tecnológico de la Energía Leire Zubizarreta y el jefe de asuntos gubernamentales de Ford, Fernando Acebrón.

Preguntado por su visión del marco regulatorio europeo en las renovables, Salvo ha destacado que el 80% de la energía de nueva generación desplegada a nivel mundial es fotovoltaica y que se trta de una "tecnología dominante", en la que "empresas tecnológicas han sido líderes y han tenido que cerrar".

Así, ha expuesto que "todavía con dinero publico de los contribuyentes cuando se hace una subasta en España de energías renovables, el precio mínimo lo estamos pagando los contribuyentes" y ha lamentado que "el marco de regulación europeo no permita proteger al fabricante europeo y tengas que ir a Estados Unidos a poder competir en igualdad de condiciones respecto a un fabricante chino que no tiene un arancel cuando entra aquí".

El resposable de Power Electornics ha defendido que "la energía es estratégica" y que "para que existan renovables tiene que haber alcanemaiento porque si no es imposible que haya penetración de renovables" y llegar a cuotas del 80 o 90 por ciento de generacion de electricidad.

"Ha habido muchas ayudas durante muchos años que en lugar de construir una industria y extenderla, lo que se ha hehco es globalizarla" y así "no se puede competir en igualdad de condiciones", ha expuesto, antes de añadir que se imagina que ahora los reguladores se han dado cuenta de que "hemos cometido errores y hay que localizar, hay que proteger una industria que es clave".

Si bien ha puntualizado que "no hay que copiar el modelo americano", ha defendido que "sí hay que darle una estabilidad" al sector. "Yo como fabricante al tener casi el 70% de cuota de mercado de Estados Unidos no tengo ese problema, pero tenemos competencia europea que lo está pasando muy mal cuando no deberían, deberían estar felicitándose por el futuro que tienen y están vendiendo a pérdidas porque hay 'dumping'", ha denunciado.

Por su parte, desde Ford, Acebrón ha abogado por que la Comisión Europea apoye las inversiones que las empresas quieren hacer en el continente y ha llamado a "ser ambiciosos". Asimismo, ha explicado la estrategia "multi partner" y "multibaterías" de la compañía en materia de baterías, que pasa por tener tres socios a nivel global, dos tecnologías y elegir la ubicación de las factorías de baterías "por un principio de cercanía al lugar de fabricación y ensamblaje de vehículos". Sobre si se plantea producir celdas, ha señlado que desde el nacimiento de la compañía se ha reconocido la necesidad de adquirir ese conocimiento de manera interna que el Ion Park que tienen en Michigan es su referencia, pero ha señalado que de momento la firma no ha ido más allá no puede clarificar el futuro.

Por su parte, la experta de ITE ha destacado que estamos ante un "boom" de las baterías y que "lo que en los últimos años era como algo futurible se ha convertido en una realidad", no solo porque la estrategia europea de descarbonización será determinante, sino porque "sobre todo la industria apuesta por esto" y "tener tractores y ver que la tecnología se desarrolla acelera la implantación de nuevas tecnologías".