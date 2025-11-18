Cesa a petición propia Rosa Tourís, la interlocutora del Consell con las víctimas de la dana

Archivo - La directora general Rosa Tourís en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora directora general de Prevención de Incendios e interlocutora del Consell con las víctimas de la dana, Rosa Tourís, ha sido cesada a petición propia de sus cargos en el gobierno valenciano.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta portavoz, Susana Camarero, tras el pleno del Consell en funciones de este martes. Este cese se produce dos semanas después de la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la espera del proceso de investidura del candidato del PP a sucederle, Juanfran Pérez Llorca.

Camarero ha destacado que Tourís había asumido la atención directa del teléfono de asistencia a familiares de víctimas de la dana, en base a su "larga experiencia" atendiendo a víctimas de personas desaparecidas en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior.

"Ha hecho una gran labor, siempre al lado y cerca de las víctimas", ha manifestado la vicepresidenta en funciones, además de "agradecerle los servicios prestados" y desearle muchos éxitos en su nueva andadura profesional" por parte del Consell en funciones.

Rosa Tourís asumió en los días posteriores a la dana la portavocía de las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Posteriormente, hace unos meses dejó su puesto de directora general de Coordinación, Control y Seguimiento de la Vicepresidencia y Conselleria para la Recuperación, que entonces dirigía Francisco José Gan Pampols, y fue nombrada directora general de Prevención de Incendios de la Conselleria de Medio Ambiente. Precisamente, este último departamento está bajo la dirección de Vicente Martínez Mus, ascendido a principios de este mes a vicepresidente segundo tras la salida de Gan Pampols del Consell.

Tras el cese de Tourís, preguntada por si el teléfono de atención a las víctimas continuará o si habrá una nueva persona encargada de la interlocución, Camarero ha explicado que se "anunciará próximamente". "Es una nueva etapa de continuidad de puertas abiertas a las víctimas, de respeto absoluto a todas y cada una de las asociaciones de víctimas", ha manifestado.

Ha asegurado así que el Consell tiene "todo el interés" de seguir reuniéndose con "todas las víctimas que así lo deseen", como ha destacado que hizo la semana pasada el nuevo vicepresidente segundo con representantes de entidades de afectados.