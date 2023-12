César Bona sobre los móviles en el aula: "En España se polariza todo, pero la vida está llena de matices"

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

César Bona, considerado uno de los 50 mejores profesores del mundo por el Global Teacher Prize, ha asegurado sobre los cambios que se han producido en la educación y la introducción de tecnologías en el aula que "en España se polariza todo", pero "la vida está llena de matices"-

"El España se polariza todo --memorizar sí o no; asignatura de Ciudadanía, sí o no; móviles, sí o no-- cuando, en realidad, las cosas son mucho más variadas y la vida está llena de matices. No hay que dejarse llevar a esas encrucijadas, que son muy empobrecedoras".

Así lo ha aseverado Bona, que ha cerrado en la Universitat Politècnica de València (UPV) un nueva edición de la Jornada de Orientación, una reunión que sirve de punto de encuentro a orientadores, tutores, profesores y directores de centros de enseñanza secundaria de la Comunitat Valenciana. En esta edición, el programa ha congregado a más de 630 profesionales del sector, informa la universidad en un comunicado.

Para Bona, "lo más importante es pensar en el entorno, y adaptarse a cada medio escolar". "No será lo mismo en un centro rural que uno urbano, un instituto con muchos niños o con muy pocos. Hay diferentes caminos para llegar al mismo sitio. Y eso, en la educación secundaria, se aplica poco. En bachillerato, todos vamos por la misma senda que llega irreductiblemente a las PAU", ha agregado.

"España --ha continuado-- es uno de los países que más horas lectivas imparte en secundaria. Tenemos muchísimos contenidos, mucha materia, lo que no siempre significa mejores resultados. Y la tenemos muy compartimentada. Cada tema en su asignatura, en su bote herméticamente cerrado. En mi opinión, son demasiados ingredientes para una buena receta".

En cuanto a la inteligencia artificial, César Bona se ha mostrado relativamente optimista: "Ojalá nos permita hacer las tareas más rápidas y que podamos dedicarnos a lo que realmente importa: conocernos mejor y aprender a convivir. Somos seres sociales. La mayor parte de nuestro día a día son interacciones con otras personas. Se calcula que, en la vida, conocemos a unas 3.000 personas. Si aprendemos una sola cosa de cada uno, habremos aprendido mucho. No olvidemos que el tiempo vuela: demos importancia a lo que nos hace humanos."

Por todo ello, ha reivindicado la importancia de la escuela, más allá de la parte académica. "En infantil, se hacen asambleas; en primaria y secundaria, cada vez menos. Muchas personas piensan que las tutorías son una pérdida de tiempo y, en muchos centros, se toma a los orientadores como un agente externo, lo que es un error. Pasamos por la vida de los niños y adolescentes para hacer su día a día mejor. Para ellos, es una suerte tener a un orientador o orientadora cerca, alguien que les escucha para comprender. No como la mayoría de nosotros, que escuchamos para responder".

Por su parte, la directora general de Innnovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha sido la encargada de abrir la jornada. Nombrada en julio, Escrig ha resaltado algunas de las "mejoras" ya introducidas por su departamento. "Hemos mejorado la ratio de profesionales en los centros: antes teníamos un orientador por cada 700 alumnos en secundaria, y ahora, gracias a los fondos europeos y estatales, hemos conseguido bajarla a uno por cada 400 estudiantes", ha aseverado.

RETRASO NORMATIVA

Y el coordinador de las pruebas de acceso de la Comunitat Valenciana, Antoni Gil, ha puesto el foco en el retraso que acumula la publicación de la normativa en el BOE. "El gobierno se ha constituido hace apenas unas semanas, así que no ha habido tiempo de plasmar futuros cambios en documentos. Por ese motivo, los exámenes serán igual que los que teníamos hasta ahora, con preguntas del mismo tipo, y con la máxima optatividad, como en la pandemia. La diferencia está en que hay más asignaturas: en total, serán 31 cuando, en la edición de este año, fueron 24."

Gil ha recordado que las PAU ya tienen fecha: serán el 4, 5 y 6 de junio y el 2, 3 y 4 de julio. Las ponderaciones para el acceso de 2024 ya están publicadas y no cambiarán. Pero, Gil ve posible que "se modifiquen de cara al 2025, en un intento de armonizarlas en toda España."

La Jornada de Orientación, inaugurada por el rector José E. Capilla, se ha completado con temas como la formación dual en la UPV -a cargo de José F. Monserrat-; el acompañamiento personalizado al estudiante -Alberto Conejero- y las salidas profesionales -Mónica Rodigo-.