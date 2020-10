Cheste cerrará casi todos los accesos en el GP de Motociclismo, con controles de 10 a 00 horas

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cheste (Valencia) cerrará todos los accesos al casco urbano durante la celebración del Gran Premio de Motociclismo, en los fines de semana del 6 al 8 y del 13 al 15 de noviembre, excepto los de la CV-378 y la CV-50 con controles de 10 a 00 horas.

Así lo ha acordado la junta local de seguridad de cara a las dos citas en el Circuit Ricardo Tormo, ambas a puerta cerrada y sin eventos en el municipio, informa el consistorio en un comunicado.

Con la intención de "evitar atraer a gente de fuera de la población", el Ayuntamiento no va a organizar verbenas ni discomóviles y no se permitirá la venta ambulante ni la instalación de barras. Tampoco se ampliará el horario de apertura de restaurantes y comercios.

"Tenemos previsto controlar los accesos a la localidad, pero vemos necesario estar prevenidos por si llegan a Cheste aficionados y nos vemos sobrepasados, por eso va a ser necesaria la colaboración de todos las entidades", ha afirmado el alcalde, José Morell.

Para conseguirlo, todos los representantes de los cuerpos de seguridad han confirmado que extremarán la vigilancia y se han mostrado dispuestos a reforzar el personal si la situación lo requiere.

El cuartel de la Guardia Civil permanecerá abierto durante las 24 horas y funcionará como un puesto de mando avanzado disponible para cualquier necesidad. "La normativa sanitaria ampara al pueblo, pero estaremos pendientes en todo momento de la evolución de la situación", han garantizado los representantes del instituto armado, recordando que no hay que organizar actividades para "disuadir la visita de aficionados".

Durante los dos fines de semana, todas las entradas a Cheste salvo la CV-378 y la CV-50 estarán cortadas con vallas 'new jersey' y contarán con efectivos de Protección Civil y Policía Local. Dentro de la localidad, puesto que no hay eventos, no se cortará ninguna calle, pero sí habrá material preparado ante posibles aglomeraciones.

Protección Civil de Cheste también contará con refuerzo de personal: entre 80 y 90 voluntarios cada fin de semana, distribuidos en horarios de mañana y tarde.

A nivel sanitario, el centro de salud de Cheste estará prevenido ampliando el servicio de atención sanitaria a dos médicos y dos enfermeras durante los dos fines de semana. En principio se reforzarán los horarios de mañanas porque sigue el confinamiento nocturno, pero se irá valorando en función de las necesidades.

En general, todos los operativos estarán preparados en base a la evolución de cada día. "Estamos viviendo un presente complicado: ahora mismo hay restricciones de movilidad, pero no sabemos qué pasará en unos días porque la situación es cambiante", ha recordado el secretario autonómico de Emergencias, José Mª Ángel Batalla, con lo que el centro de seguridad estará listo para reforzar en cualquier circunstancia.

"Lo que está en juego es la salud y el país, y no podemos no salvaguardarlos. El toque de queda es el que es, e imposibilita que la gente esté en las calles por la noche, con lo que espero que la ciudadanía sea responsable y cumpla la normativa. En los casos excepcionales en los que no sea así, estaremos preparados para actuar", ha ahondado el subdelegado de Gobierno, Rafael Rubio.

La junta de seguridad también ha contado con la jefa provincial de Tráfico, Pilar Fúnez; el director general del circuito, Gonzalo Gobert; el inspector jefe de la Policía Local, Daniel Gallardo, y representantes de la jefatura provincial de Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y el centro de salud.