Chirivella recoge avales para el nuevo partido Agenda Valenciana y "defender intereses de la Comunitat en Madrid"

El expresidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, que dimitió esta semana de su cargo, impulsa el nuevo partido Agenda Valenciana. - JURISTES VALENCIANS,

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, que dimitió esta semana de su cargo, impulsa el nuevo partido Agenda Valenciana, con el que aspira a "defender intereses de la Comunitat en Madrid".

Para ello, ha iniciado la recogida de avales --son necesarios 2.100--para poder concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre por la circunscripción de Valencia.

Chirivella ha incorporado al proyecto "profesionales independientes", entre los que figuran Pilar Marco, presidenta de la Asociación Custodia Compartida YA!; el profesor de Derecho Privado de la UJI Ramón Aznar; el catedrático de Derecho Procesal en la Universitat de València y académico de la RACV José Bonet, el abogado José Antonio Pérez Vercher o el filólogo y académico de la AVL Abelard Saragossà.

Agenda Valenciana nace, según explica Chirivella a Europa Press, ante la "inacción" que perciben por la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana en Madrid. Entre otros temas, subraya la necesidad de la recuperación del Derecho Civil valenciano. Cabe recordar que este es el principal objetivo de Juristes Valencians, que el abogado ha encabezado durante años.

Ha recalcado que su intención es "proteger la historia de la Comunitat Valenciana, su patrimonio, las instituciones, acabar con la infrafinanciación y luchar por mejores infraestructuras". Además, en su ideario ha incluido prioridades como reclamar más canales temáticos de À Punt, también digitales, para retransmitir competiciones y difundir la cultura valenciana, además de recursos estatales para el Palau de les Artes "equiparables a los del Teatro Real y el Liceu".

En definitiva, resume, este proyecto apuesta por llevar "una voz valenciana, cívica, municipalista y transversal" al Congreso y al Senado.

VALENCIA UNIDA

Por otro lado, Vicente González-Lizondo, impulsor de Valencia Unida, ha hecho hoy un llamamiento "urgente" a "la colaboración de los valencianos" para conseguir los avales necesarios y presentar su candidatura a los comicios.

"Nos quedan apenas cinco días y necesitamos la colaboración de todos los valencianos que quieran ayudarnos. No pedimos a nadie que nos prometa su voto, sino que nos dé la oportunidad de presentarnos a las elecciones" afirma, en un comunicado, González-Lizondo.