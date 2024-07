La Chirivella Soriano explora el universo abstracto de Sergio Barrera y proclama "la alegría de lo inesperado"

Exhibe un conjunto de 60 piezas de gran y medio formato, algunas inéditas, producidas desde 2010 hasta la actualidad

VALÈNCIA, 12 Jul.

La Fundación Chirivella Soriano de València explora el universo abstracto del artista valenciano Sergio Barrera con la muestra 'Antigesto' en la que expone un conjunto de alrededor de 60 piezas creadas entre 2010 y la actualidad con el que reivindica "la alegría de lo inesperado".

La muestra se ha presentado este viernes en la sede de la institución cultural y ha contado con la presencia de sus directores, Manuel Chirivella, y Alicia Soriano; el artista Sergio Barrera y el crítico de arte Fernando Castro.

El presidente de la Fundación Chirivella Soriano ha destacado la manera en que Sergio Barrera "deja fluir la pintura y lo espontáneo". "Este hacer y no hacer se relaciona con el automatismo psíquico puro. El azar objetivo como el que utilizó Kandinsky en sus Improvisaciones", ha apuntado.

Asimismo, ha resaltado el "gran manejo del color" del artista en una pintura "que discurre sobre el lienzo y capa tras capa se dobla y se desdobla en un variable continuo". "Su obra supone un paso más en la abstracción", ha afirmado.

Por su parte, Fernando Castro ha definido a Barrera como "uno de los grandes pintores del panorama contemporáneo" y ha agradecido a la Fundación Chirivella Soriano que acoja esta exposición y de espacio a sus "extraordinarias" producciones ya que asegura que le "frustraba" como creativo ver sus "impresionantes" cuadros y que no le hubiera surgido "esa exposición que todo artista tiene que hacer" cuando alcanza cierta madurez.

En este sentido, ha apuntado que en 'Antigesto' no se pretende hacer una retrospectiva sobre la obra de Barrera, sino que se focaliza en "exponer y explicar" cómo llega al trabajo que se está haciendo ahora y de qué punto partía antes de centrar su pintura en la abstracción.

MUESTRA "MUSICAL Y CINEMÁTICA"

"Una pintura moderna, abstracta en el sentido de que pone en cuestión el dominio del gesto. Un antigesto que tiene que ver con la minimalización. Sus cuadros son potentísimos y bellos", ha valorado Castro, quien ha subrayado que se trata de una muestra "musical y cinemática con cuadros que se van plegando, se prolongan y se expanden unos con otros".

A este respecto, Sergio Barrera ha indicado que las pinturas expuestas "están basadas en experiencias donde a priori lo que me mueve o lo que me motiva es no saber qué va a pasar": "Esos ámbitos de la pintura y de experiencia común son los que me han dado un poco la oportunidad de ver el motor, el estímulo, el entusiasmo para poder seguir pintando", ha explicado.

En esta línea, ha afirmado que "todo ese ámbito" queda al margen mientras está produciendo su obra pues considera que es necesario permanecer "un poco al lado de lo que va surgiendo". "Estás implicado totalmente en la práctica de la pintura pero uno queda de alguna manera como desligado de lo que va haciendo, de lo que le toca y asimilas que las cosas pueden surgir de una manera inesperada".

Y, en este punto, ha agregado: "Quizá habría que reivindicar totalmente la alegría de lo inesperado en el transcurso, simplemente y sin más precepciones, que de una pintura".

Sergio Barrera plantea en la selección una contraposición a la idea dominante del gesto pictórico asociado a la personalidad del artista de modo que su obra presenta un registro pictórico que sintetiza las constantes esenciales de una pincelada mediante un trazado de carácter maquinal y continuo.

El artista propone una serie de pinturas en las que "contempla y trata de imitar mecanismos cerebrales de abstracción e idealización". Estos, sujetos a la variabilidad en el tiempo, le sirven como guías que establecen los pasos en un patrón de búsqueda.

La muestra recoge un conjunto de obras y series realizadas a partir del año 2010, agrupadas bajo títulos como 'Variabilidad '(Variability), 'Desleídas' (Diluted), 'Capas de pintura rota, dobladas y desdobladas' (Layers of broken paint, folded and unfolded) y Rizomas (Rhizomes).

Sergio Barrera (Valencia, 1967) es Doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València y es Profesor del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de dicha Universidad. Su obra ha sido expuesta en museos y galerías tales como: Centro del Carme Cultura Contemporània, Fundación Bancaja (Valencia), Las Cigarreras Centro Cultural, MACA Museo de Arte Contemporáneo (Alicante), Matadero Centro de Creación Contemporánea (Madrid), IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno.