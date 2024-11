La Chirivella Soriano reivindica el proceso artesanal y manual con las exposiciones 'Entrelínies' y 'Repols'

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Chirivella Soriano de València ha presentado las exposiciones 'Entrelínies', de Moisés Mahiques, y 'Repols' de Claudia Pastomás, que reivindican, por un lado, "el proceso artesanal del dibujo, que tiene una parte de compromiso social pero también de divertimento propio" y, por otro, "cómo ha cambiado el paradigma de la producción mercantil y cómo lo manual se ve extraño".

Así lo han destacado este viernes los artistas, Moisés Mahiques y Claudia Pastomás, en la rueda de prensa previa a la inauguración de las exposiciones, que abren al público este sábado y podrán visitarse hasta el 2 de marzo en València.

A la presentación también han asistido el presidente de la Fundación, Manuel Chirivella; la vicedecana de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), Laura Silvestre; y la profesora titular de Escultura en la Facultad de Bellas Artes de la UPV Lorena Rodríguez Mattalia, quien ha colaborado en el comisariado de selección de Sala d'Arcs y está vinculada al proceso de investigación sobre arte y ecología.

En concreto, la exposición 'Entrelínies' de Moisés Mahiques (Quatretonda, 1976) recoge alrededor de 60 obras realizadas entre 2004 y 2024, estructuradas en tres apartados: 'Cabezas', 'Cuerpos' y 'Espacios'. El elemento central es el dibujo en blanco y negro, hecho con tinta china o rotuladores, que el artista plasma en papeles, pantallas y lienzos para "expresar preocupaciones como la identidad, la sociedad contemporánea o los medios de comunicación".

Según Mahiques, su dibujo se caracteriza por "la insistencia en el hacer", entendido como "una práctica performativa que trasciende lo meramente descriptivo o enunciativo" y que está relacionado con el "hacer ver el mundo".

En cuanto a las tres partes en las que se divide, el artista ha indicado que son "referentes que siempre ha utilizado". "La primera, la fascinación por el rostro, como máscara o como forma de mostrar una personalidad como más poliédrica, con más aristas. Otra parte que está más vinculada con el cuerpo, con el movimiento, con el desplazarse, buscarse, enredarse o no encontrarse. Y por último, otra parte que vincula un poco el cuerpo con el objeto y el espacio, con cómo se mueve la gente en los diferentes espacios", ha detallado.

Mahiques, que ha dibujado durante más de 20 años, ha señalado que su trabajo es "una búsqueda continua" y "siempre muy personal", en el que el dibujo es la base y reflexiona sobre el papel del individuo ante conceptos sociales como el bienestar, las relaciones del poder, el deseo o el consumismo.

"OBSESIÓN POR VIVIR RÁPIDO"

"Cómo ello nos hace devorar un poco al otro y a uno mismo", ha especificado el autor de las obras. En algunas de ellas aparecen, además de seres humanos, escenas de caos con coches, escombros y contenedores que ilustran "la obsesión por vivir rápido y sin tiempo de análisis".

El artista ha precisado que el título 'Entrelínies' está relacionado con "hacer las cosas que quieres, esa línea que está en medio de todo, que te da cierta formación de otras cosas". Sobre la preparación de la exposición, ha subrayado que ha sido un "proceso complejo": "A nivel emocional sobre todo, porque al revisar la idea se añadían cientos de obras más actuales en diálogo con otras".

Al revisar sus trabajos anteriores, Mahiques ha manifestado que ha percibido "la implicación casi biográfica que hay muchas veces en algunas cosas". Asimismo, ha trabajado de nuevo en algunas de sus obras. "Las he recuperado y he vuelto a trabajar en ellas, porque al final mi labor tiene una parte que es casi performática también, con el dibujo y la insistencia sobre la capa", ha indicado.

Además, el artista ha remarcado que esta "insistencia" está relacionada con su madre, que era modista: "No era consciente de esto, pero ahora, al revisar todo, me fijaba en los patrones que tenía, que estaban unos superpuestos con otros, y aquello implicó un poco la forma de ver las cosas, porque yo me fijaba en los papeles de los patrones y en las telas".

"NUEVO LÉXICO"

Chirivella ha expresado que quedó "impresionado" al ver un catálogo de una exposición que hizo Moisés Mahiques en la Caixa de Castelló, lo que le hizo ponerse en contacto con él. "Al ver los cuadros de las piezas de Moisés veo individuos que se miran, pero que no se encuentran, se entremezclan, giran confundidos, forman una bola que se va agrandando en cada giro, al igual que a la vez crece la incertidumbre del conjunto", ha descrito.

"La encrucijada del hombre contemporáneo presidido por esa ingenuidumbre y su incapacidad de integrarse en un sistema cada vez más complejo de relaciones es un tema central, creo, en el hacer artístico", ha continuado.

De este modo, el presidente de la fundación ha señalado que Mahiques utiliza el dibujo como disciplina básica de su trabajo, aspecto que, a su juicio, "permite al espectador un acceso más directo a su universo particular, a su más íntima fábrica donde se generan sus ideas y preocupaciones que luego plasma plásticamente, con indudable maestría".

Así, ha incidido en la serie de ilustraciones 'Términos', a la que se ha referido como una "serie de maravillosos dibujos", que Mahiques inició entre los años 2007 y 2008, cuando la crisis económica azotó el país, y que amplió más tarde con la crisis sanitaria motivada por la covid-19. En ella, el artista combina conceptos con trazados e "insiste en ese nuevo léxico tan frecuente en los medios de comunicación y tan alejado de nuestra realidad cotidiana", ha indicado Chirivella.

'REPOLS': PRODUCCIÓN EBANÍSTICA TRADICIONAL

Por otra parte, se ha presentado la exposición 'Repols' de Claudia Pastomás (Valencia, 1998), la muestra seleccionada de la Convocatoria Sala d'Arcs, organizada por la Fundación Chirivella Soriano y el Máster en Producción Artística de la UPV.

Pastomás muestra en 'Repols' una línea de investigación en la que "reactiva los procesos manuales trabajando materiales industriales y formas en una especie de juego", ha aseverado. 'Repols', ha explicado la artista, hace referencia a "la atmósfera que habita su lugar de trabajo": "Trabajo en el taller de mi abuelo, y estas obras cuestionan personalmente cómo antes los modos de hacer eran de una manera y cómo han cambiado".

Sobre los materiales, se han usado chapas de madera natural, que la artista ha intervenido y decorado con ornamentos que ha sacado del imaginario y de revistas antiguas del mueble y de la marquetería. La línea de trabajo de Pastomás parte de lo pictórico y lo instalativo, buscando nuevas percepciones que revisan la producción ebanística tradicional.

Laura Silvestre y Lorena Rodríguez, comisarias de la muestra de Pastomás, han destacado el valor del acuerdo de la UPV con la Fundación Chirivella Soriano para dar la oportunidad al alumnado del Máster en exponer en el Palau de Valeriola. "Permite dar a conocer a artistas jóvenes de gran calidad, como es el caso de Claudia Pastomás. La selección de su proyecto ha sido por absoluta unanimidad", ha apostillado Silvestre.