La CHJ asegura que sus datos durante la DANA no suponían ninguna desactivación de las alertas de Emergencias

Asegura que emite los aforos y que Emergencias no emitió alerta del aumento peligroso del caudal de la rambla del Poyo de las 17.00 horas

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha explicado este lunes que no está entre sus competencias la emisión de alertas públicas por riesgo de crecidas y avenidas, que los datos que facilitó el día de la DANA el 29 de octubre sobre el aforo de los cauces no suponían la desactivación de la alerta emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias y que este organismo no alertó del aumento brusco del caudal del Barranco del Poyo de las 17.00 y de las consecuencias de esa predicción que eran "especialmente peligrosas".

Así lo ha indicado tras las declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, quien, en varias entrevistas, ha afirmado que la CHJ "desactivó la alerta hidrológica" por posible desbordamiento de caudales "hasta en tres ocasiones" el pasado martes. "Sin duda, si hubiéramos tenido la reactivación de la alerta hidrológica por parte de la CHJ, se hubiera enviado el mensaje de alarma de inmediato", ha añadido el 'president'.

En un comunicado difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica, la CHJ ha explicado que las confederaciones hidrográficas tienen entre sus competencias medir y proporcionar datos actualizados en dos instancias: datos de pluviometría y el nivel de los cauces, técnicamente calificado como 'aforo'.

"Entre sus competencias no está la de emitir las alertas públicas en materia hidrológica --ha expuesto--. Son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de ese riesgo físico en la población y en el entorno, y, por tanto, de emitir los avisos que corresponda y adoptar las medidas de protección que consideren más adecuadas en cada caso".

Además, ha indicado indica que las confederaciones hidrográficas cuentan con una red automática de información hidrológica (SAIH) que permite monitorizar caudales permanentemente para que las autoridades de emergencias valoren la afección concreta sobre el territorio y determinen actuaciones para prevenir daños. Para realizar esta valoración cuentan también con datos meteorológicos de predicción proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En el contexto de esta DANA, según la CHJ, sus servicios de medición proporcionaron los datos del nivel de los cauces de los ríos: "En consecuencia, ante la primera crecida del barranco del Poyo que se produjo en torno a las 12.30 horas del martes 29, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat emitió la alerta hidrológica. En esa alerta se advertía a la ciudadanía del peligro de acercarse a riberas y barrancos".

Este peligro, ha añadido la confederación, venía precedido por una alerta roja de la AEMET emitida a las 7.31 horas de la mañana del martes.

DISMINUCIÓN DEL CAUDAL HASTA LAS 17 HORAS

Según ha apuntado, en las siguientes horas, los datos reflejan una disminución progresiva del caudal del barranco del Poyo: 264 m3/s a las 12.07 horas; 120 m3/s a las 13.20 horas; 55,86 m3/s a las 14.35 horas; 28,7 m3/s a las 15.50 horas.

"Estos datos no supusieron ninguna desactivación de la alerta emitida por el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. Son únicamente datos objetivos de medición de aforo", ha recalcado.

La CHJ ha relatado que a partir de las 17 horas se detectó un aumento "brusco" del caudal del barranco del Poyo, que media hora después alcanzó "el mismo nivel de aforo que motivó la alerta emitida por Emergencias de la Generalitat al mediodía".

"Sin embargo --ha remarcado--, esta vez las autoridades autonómicas no emitieron una nueva alerta. A las 18.55 horas, el caudal alcanzó 2.282 m3/s.ñ En ese momento la fuerza del agua, que venía reflejándose desde dos horas antes, acaba por arrastrar los sistemas de medición".

Por todo ello, la CHJ ha defendido que "las autoridades competentes contaron con la predicción meteorológica proporcionada por la AEMET y los datos de las consecuencias de esa predicción; es decir, el aumento del caudal en el barranco del Poyo, especialmente peligrosas desde las 17 horas".