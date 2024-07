Christine Cloux, ganadora del Max a Mejor Intérprete Femenina de Danza: "Estoy viviendo algo excepcional"

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bailarina Christine Cloux ha asegurado sentirse "muy emocionada" tras haber recibido el premio Max a Mejor Intérprete Femenina de Danza por su espectáculo 'Corps Seul': "Lo que estoy viviendo es algo excepcional", ha confesado.

Así lo ha explicado este martes en declaraciones a Europa Press Cloux, quien ha afirmado que, a pesar de contar con dos nominaciones en esta 27 edición de los premios Max --a Mejor Intérprete Femenina de Danza y a Mejor Espectáculo de Danza--, no se esperaba recibir el reconocimiento, que finalmente sí logró en la ceremonia celebrada este lunes por la noche en el Auditorio de Tenerife.

"Estaba muy tranquila y a la gente le sorprendía pero me sentía muy arropada al poder vivir este momento con mi familia fuese el resultado el que fuese", ha destacado.

En este sentido, ha indicado que cuando la nombraron sintió un "tsunami" de emociones y, una vez en el escenario, retomó "las riendas" y pudo dar "un pequeño discurso que ha gustado a muchas de las mujeres allí presentes" que se acercaron a felicitarla.

En estas palabras, la bailarina hacía una reivindicación sobre el cuerpo de las mujeres adultas, al que se deja de dar visibilidad cuando ya no es un cuerpo joven, y se dirigía al público para explicar que en 'Corps Seul' baila para todas aquellas mujeres.

"Cuando estoy sobre el escenario y en el público hay mujeres de mi edad, bailo por ellas. Me gusta pensar que ellas se reconocen en mí. No por el arte o por el cuerpo de bailarina, si no por ser mujer con esa edad y todavía ser visible y no invisible. Es una reivindicación de la visibilidad de la mujer de más de 50 años, casi 60", aseveraba durante su discurso.

REIVINDICACIÓN DEL CUERPO DE LAS MUJERES ADULTAS

Sobre el galardón, la bailarina afincada en València ha apuntado que, para ella, es "muy simbólico" haberlo recibido en el momento en el que se encuentra y junto a su familia.

Asimismo, ha indicado que "todos" los profesionales asistentes a la entrega de premios coinciden en el "anhelo" de que pueda darles visibilidad tanto a los premiados como a los no premiados. "Queremos que sirva para que se vea que aquí hay mucha creatividad, mucha materia y muchos profesionales que lo único que quieren es que su trabajo se vea y que hayan más medios económicos que pongan en valor su trabajo", ha incidido.

Y acerca de su futuro, ha asegurado que, desde antes de recibir el galardón, se encuentra en un momento de "serenidad" y en el que ya no persigue la idea de demostrar de lo que es capaz, sino que está en "paz" y con ganas de seguir aportando su "granito de arena al mundo del baile": "enseñando, bailando o hablando sobre lo que es esta profesión porque creo que es demasiado desconocido el trabajo que hacemos", ha subrayado.

"Hay que darle palabra a la danza también, no solo sobre los resultados que se consiguen, sino sobre cómo se hace y cómo se vive", ha concluido.

El espectáculo de danza 'Corps Seul' se podrá ver el 7 de agosto en el Festival Sagunt a Escena; el 26 y 27 de septiembre en la sala Carme Teatre de València; el 4 de octubre en Teatro Rosalia en La Coruña y el 23 de noviembre en el Teatro Arniches de Alicante.