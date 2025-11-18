Chubascos por la mañana en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante y rachas de viento muy fuertes en Castellón

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los chubascos pueden repetirse durante la mañana de este martes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante en una jornada en la que se registrarán rachas de viento muy fuertes en el norte de Castellón y con temperaturas en descenso, según la predicción de Aemet.

Así, en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante habrá intervalos nubosos sin descartar chubascos durante la mañana, tendiendo a poco nuboso al mediodía; mienras que en el resto de la Comunitat el cielo estará poco nuboso o despejado.

En el norte de Castellón, el viento soplará de moderado a fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la mañana, tendiendo por la tarde a flojo; en el resto, viento flojo a moderado, predominando la componente este en el litoral y oeste en el interior.