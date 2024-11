El ciclo de poesía Rimbomba pone "punto final" ante la "incertidumbre" sobre la futura dirección del TEM

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Rimbomba pone "el punto final" tras tres años de actividad "reivindicando la poesía como una manifestación escénica". La iniciativa, impulsada por Jesús Ge y respaldada por el actual director artístico del Teatre El Musical (TEM), Juanma Artigot, celebra su clausura en esta sala en un acto el próximo 24 de noviembre.

Desde la organización explican que "la incertidumbre que rodea la futura dirección del TEM, tras la salida de Artigot al finalizar el año, motiva a sus directores a darle un cierre digno".

"Aún no sabemos nada sobre la persona que se encargará de la gestión y dirección del Teatre El Musical tras el paso de Artigot. Todavía no tenemos un interlocutor para saber si el Ciclo tendrá continuidad en la programación del teatro. Y ante la incertidumbre de todo esto, hemos decidido celebrar su clausura. No queríamos que Rimbomba se desvaneciera tras una reunión con el próximo gestor. Preferimos celebrar todo lo conquistado por el ciclo. Si luego conseguimos que encaje en la futura programación del TEM, pues lo retomaremos con una segunda temporada. Tenemos poesía para rato", declara el poeta y gestor cultural Jesús Ge en un comunicado.

Durante estos tres años se ha ofrecido una programación con voces muy diversas, como Miriam Reyes, Pía Sommer, Maria Eloy Garcia, Ajo y Mastretta, Elsa Moreno, Maite Dono, Sheila Blanco, Enrique Falcón, Bartolomé Ferrando y Llorenç Barber (Flatus Vocis), Mónica de Nut, Sara Raca, Martin Bakero o Mónica Caldeiro.

"Una de las conquistas de este ciclo es formar parte de la programación ordinaria de un teatro municipal. Hasta ahora, no era habitual encontrar en los programas de mano la categoría de Poesía Escénica. Y Juanma Artigot ha apostado por abrir hueco a esta disciplina que cada día tiene más manifestaciones", recalca Jesús Ge.

Sobre su experiencia acogiendo el ciclo, Juanma Artigot apunta: "Para mí, ha sido una experiencia inolvidable, en la que me he sorprendido continuamente y me ha brindado una oportunidad única para conocer de primera mano la ingente cantidad de propuestas de calidad que tenemos tanto a nivel local como nacional".

Artigot defiende el deber de los servicios públicos para garantizar la exhibición de prácticas menos comerciales: "En el TEM, tenemos la obligación de apostar desde lo público por un espacio escénico diverso. En un lugar donde la palabra tiene tanto peso como es un teatro, consideramos que la poesía tenía que contar con espacio y con los recursos escénicos que esta precisa. Al mismo tiempo, se genera una apuesta por la profesionalización de una disciplina que requiere de un circuito estable y un trabajo de acercamiento de públicos al hecho poético".

Por todo ello, desde la organización de Rimbomba dicen que el 24 de noviembre se "pone el punto final o, quizás, el punto y aparte". "Conforme se vayan resolviendo las incógnitas sobre la nueva dirección del Teatre El Musical, el coordinador del ciclo, Jesús Ge, podrá tantear su continuidad, idealmente en la misma sala municipal que lo vio nacer, pero no se descartan otras alternativas, siempre que permitan darle el espacio que se merece la poesía viva profesional".

ÚLTIMA VELADA

Esta última velada está protagonizada por voces de la escena local y nacional: la poeta y performer Lola Nieto; el dúo Nochi Totuer Colectivo, conformado por el poeta Sebastián Vitola y el músico Rodrigo Villagrán; y el coro poético Cantataticó, formado por cuatro grandes voces de la poesía y la música valenciana, el poeta Carlos Luna, la poeta y soprano Iris Almenara, la cantante de jazz Cris Blasco y el poeta sonoro Jesús Ge.

Las entradas para asistir a este evento inolvidable están disponibles en la página web del TEM y en la taquilla del propio teatro.