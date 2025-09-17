Cielo despejado y temperaturas inusualmente altas este miércoles en zonas de interior de la Comunitat

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso o despejado y registrará temperaturas inusualmente altas en zonas de interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, no se descarta alguna lluvia o llovizna débil y aislada en el norte de Castellón de madrugada.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas que tenderá a componentes sur y este durante las horas centrales.