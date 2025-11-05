Cielo despejado y temperaturas mínimas en ascenso este miércoles en la mitad norte de la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana que aumentarán por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas subirán en la mitad norte de la Comunitat mientras que las máximas anotarán cambios ligeros.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable a primeras horas de la mañana y tenderá a componente este al mediodía con aumentos ocasionales de intensidad en el norte de Castellón.