Cielo poco nuboso y temperaturas con ligeros cambios este martes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso y registrará probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas del interior de Valencia y Alicante.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, las temperaturas anotarán cambios ligeros.

Así mismo, se espera viento flojo del oeste o en calma a primeras horas que girará a componente sur al mediodía y tenderá a flojo de dirección variable al final del día.