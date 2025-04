Cinema Jove encarga a la ilustradora chilena María Jesús Contreras el diseño de la imagen de su 40ª edición

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove ha encargado el diseño de la imagen de su 40ª edición a la ilustradora chilena María Jesús Contreras, que tiene una colaboración semanal en The New York Times y trabaja para marcas como Hermès, Gucci, Apple, Lush y Penguin Randomhouse.

La presentación del cartel tendrá lugar el próximo 22 de mayo en el edificio Rialto mientras que el certamen se celebrará del 19 al 28 de junio, según ha informado la Generalitat en un comunicado. María Jesús Contreras se ha servido de una modernizada estética vintage para representar las cuatro décadas de historia del festival.

"A través del uso de elementos muy reconocibles, donde se recuperan tradiciones audiovisuales narrativas y se aporta un enriquecimiento visual de texturas casi artesanales por el uso de la gráfica, Contreras ha sintetizado en su obra un fiel reflejo de lo que es Cinema Jove: un festival con una larga vida, donde se pone en valor la capacidad de la juventud para transformar y hacer propios lenguajes más clásicos, además de encontrar nuevas vías para el relato", ha explicado la directora de arte del festival, Ada Diez.

La obra de la ilustradora se caracteriza por caminar sobre una "delgada línea entre la fantasía y el realismo". El cartel que ha ideado para el festival plasma su capacidad de síntesis gráfica y su visión para encontrar imágenes evocadoras.

"Se trata de una carta de presentación gráfica donde usamos elementos históricamente vinculados a Cinema Jove: la luna, el público como espectador y creador, y la gran pantalla como reflejo y muestrario de lo acontecido", ha detallado Diez.

Las ilustraciones de María Jesús Contreras se caracterizan por colores intensos y saturados, donde el miedo y el humor constituyen sus fuentes de inspiración.

La creadora chilena publica una ilustración semanal en The New York Times como parte de la columna matutina de los sábados. Actualmente trabaja para periódicos, revistas y suplementos como The Washington Post, Texas Monthly, The New Yorker, The Telegraph, The Economist, Los Angeles Times y New York Magazine, así como para las marcas Gucci, Hermès, Apple, Lush, McDonald's, la radio pública de Estados Unidos, NPR, y la editorial Penguin Random House.

Su trabajo ha aparecido en plataformas como It's Nice That, Domestika, WeTransfer, Colossal y Creative Boom. En 2022, fue merecedora del Premio YoungGuns de The One Club for Creativity, un galardón que premia a profesionales creativos de todo el mundo menores de 30 años.

El año siguiente ganó el AI42, otorgado por la American Illustration, fue preseleccionada para los World Illustration Awards e invitada a formar parte de los jurados de los Premios de Diseño Latinoamericano, el Concurso de Portafolios New Blood para D&AD y el YoungGuns. En 2024 formó parte del jurado de los Premios Anuales ADC y fue reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Chile.