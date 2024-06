Cinema Jove estrena en España 'Of Living Without Illusion',el debut en largometraje de Katharina Lüdin

Cinema Jove estrena el drama alemán 'Of living without illusion'

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove proyecta 'Of Living Without Illusion', un drama alemán "de rasgos bergmanianos" que supone el debut en largometrajes de la guionista y directora suiza Katharina Lüdin.

Esta película de la Sección Oficial, que se proyectará este miércoles, 26 de junio, a las 20.00 horas en La Filmoteca, habla sobre el deterioro del amor, la dependencia emocional y la violencia doméstica que a veces se infiltra progresivamente en las relaciones románticas como un veneno silencioso.

"La violencia entre dos mujeres todavía se trata con una forma de trivialización y relativización en la percepción pública que me parece peligrosa. Porque la violencia sigue siendo violencia", agrega.

En cualquier caso, la representación de estos abusos en la cinta no es explícita. "No soy una fanática de las representaciones de violencia cruda que, al final, son poco más que un medio para enganchar a la audiencia o manipular las emociones. Creo que el poder de la omisión estimula la riqueza de la experiencia cinematográfica. Al menos, así es como me siento como espectadora, porque lo que me produce mayor emoción es llenar ese vacío conmigo misma", señala en un comunicado.

La película, que se estrena en España en el marco de Cinema Jove después de ser seleccionada en el Festival de Locarno, está rodada en 16 milímetros. "Además de este elemento estético y táctil, rodar en analógico me interesaba por las limitaciones que impone. Tener un número ilimitado de tomas puede fomentar cierto grado de ‘descuido’ en la puesta en escena, así como un tipo de espontaneidad que no encuentro muy propicia para mi trabajo", explica.

PELIGROS DE LA SOBREPRODUCCIÓN

"Quería evitar los peligros de la sobreproducción y los interminables retoques; el peligro de no tener que tomar decisiones de antemano. Trabajar con restricciones, incluidas las financieras, requiere una concentración y un conocimiento muy preciso de lo que tengo que hacer: qué necesito a continuación; qué quiero dejar de lado; cuánto alargo esta toma, dónde necesito algo de holgura para la edición o por dónde voy a cortar exactamente", añade Katharina Lüdin.

Por otra parte, el ciclo ‘High School: cuarto curso’ cita de nuevo al público mañana miércoles 26 de junio, a las 22.30 horas en la plaza de Viriato para disfrutar de la película candidata alemana a la última edición de los Óscar.

'Sala de profesores' (Ilker Çatak, 2023) es un drama protagonizado por la actriz Leonie Benesch, que se dio a conocer por su papel en ‘La cinta blanca’ (Michael Haneke, 2010) y aquí interpreta a una maestra idealista que dirige la investigación de una serie de robos en el centro educativo donde imparte clases.

Este thriller escolar ha sido galardonado este mismo año con el prestigioso premio del público paneuropeo, presentado cada año por el Parlamento Europeo y la European Film Academy, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas.

Dentro del ciclo dedicado a la filmografía de Alonso Ruizpalacios, Premio Luna de Valencia 2024, La Filmoteca de Valencia acogerá mañana a las 17.30 horas la proyección de ‘Una película de policías’, tercer largometraje del realizador mexicano, que además supuso un giro estilístico en su trayectoria.

Se trata de un ejercicio cinematográfico que juega con los límites del documental y la ficción; un experimento que analiza de primera mano la corrupción dentro de la policía de México a través de las experiencias de dos oficiales. De nuevo respaldado por la Berlinale, el proyecto fue premiado con el Oso de Plata a la contribución artística.