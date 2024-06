Cinema Jove preestrena 'Llobàs', una revisión "en clave contemporánea" del mito del hombre lobo

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove acoge este viernes, 28 de junio, el preestreno en València de 'Llobàs', adaptación de la novela homónima del autor murciano Ginés Sánchez, reconvertida para la gran pantalla en "una revisión en clave contemporánea" del mito del hombre lobo.

El joven realizador Pau Calpe dirige esta producción que cuenta la historia de Adrià (Leon Martínez), un niño que lleva una vida nómada por España en una furgoneta junto a su hermano mayor Ramon (Pol López) y la pareja de éste, Tona (Maria Rodríguez Soto).

Los intérpretes valencianos Enric Juezas, Josep Manel Casany y Carles Sanjaime forman parte del reparto de la película, que se proyectará a las 17.30 horas en la Filmoteca. Posteriormente, el director mantendrá un encuentro con el público al que también asistirá el actor Leon Martínez y Xavier Crespo, de Dacsa Producciones.

Adrià es mudo, no soporta los espacios cerrados y le cuesta mantener la atención cuando le hablan. Allí donde van, todos se ríen de él, le insultan y le tiran piedras. Las noches de luna llena no puede dormir y vaga por las calles siguiendo el olor de la sangre. ‘Llobàs’ es una recreación contemporánea del mito del hombre lobo, aunque no puede describirse como una película de género al uso.

"No pretendemos dar miedo, sino emocionar. El personaje de Adrià es una metáfora de los que son diferentes, los marginados; aquellos que tenemos cerca, pero a los que a menudo ignoramos o rechazamos", apunta Pau Calpe. Estreno del wéstern mediterráneo ‘Escanyapobres’

Por otra parte, el Teatro Principal de València acogerá también mañana, 28 de junio, a las 20.00 horas, la presentación de ‘Escanyapobres’, un wéstern mediterráneo ambientado a finales del siglo XIX., dirigido y coescrito por Ibai Abad junto a Elisenda Gorgues a partir de la novela del mismo nombre.

La cinta está protagonizada por Àlex Brendemühl (‘Creatura’, ‘Petra’) y Mireia Vilapuig (‘Selftape’, ‘Pulseras rojas’), y también cuenta con Quim Àvila (‘Girasoles silvestres’, ‘Poliamor para principiantes’) y Laura Conejero en su reparto.

El segundo largometraje del joven director barcelonés Ibai Abad cuenta la historia de una familia que vive bajo el yugo de Oleguer, un hombre despiadado que expropia a los pobres para apoderarse de sus terrenos. La historia se sitúa en un pueblo cuya apacible existencia se transforma con la llegada del tren, inequívoco símbolo de progreso a mediados de siglo XIX.

"Con la crisis financiera y los bancos apropiándose de miles de casas, me di cuenta de que la temática de la novela, ambientada en una Europa inmersa en una profunda transformación económica y social, era hoy más relevante que nunca, explica Ibai Abad.

"Me fascinó la idea del capitalismo llegando en forma de tren a un pueblo remoto de Cataluña, igual que en los grandes wésterns de John Ford y Sergio Leone", continúa el realizador, que ha contado con la ayuda del Instituto Catalán de las Empresas Culturales y el Institut Valencià de Cultura, así como con la participación de 3Cat, À Punt Mèdia y CREA SGR, para desarrollar este proyecto.

‘Escanyapobres’ se ha rodado en distintas localizaciones del interior de Cataluña y de la Comunitat Valenciana, como Mutxamel y Crevillent. Estos paisajes han permitido reproducir elementos icónicos del imaginario colectivo asociado al wéstern, como las estampas infinitas de campos de trigo, las largas líneas de vías del ferrocarril hacia tierras salvajes o las cuevas y minas.

CICLO ‘HIGH SCHOOL’, EN ESPAI TURIA

El ciclo ‘High School’, cuyas proyecciones se concentran en el cine al aire libre situado en la plaza de Viriato, programa a las 22.30 horas ‘Las vírgenes suicidas’, la trágica historia del suicidio colectivo de unas hermanas en los años setenta que Sofia Coppola relató de forma magistral en 1999.

Kirsten Dunst y Josh Hartnett destacan entre el elenco de esta adaptación de la novela del Premio Pulitzer Jeffrey Eugenides, donde un grupo de chicos se obsesiona con cinco misteriosas hermanas sobreprotegidas por sus padres en los suburbios de Detroit, después de que una de ellas intente quitarse la vida.

Clausura del Encuentro Audiovisual de Jóvenes, con Buster Keaton Por otro lado, a partir de las 11.00 horas comenzará en el Colegio Mayor Rector Peset la fiesta de clausura del Encuentro Audiovisual de Jóvenes, apartado de Cinema Jove dedicado a fomentar la creación cinematográfica entre las nuevas generaciones.

En total, este año se han seleccionado 27 cortometrajes, de los que cinco son infantiles, ocho juveniles y 14 amateur de un total de 130 propuestas presentadas, lo que supone un récord de participación en la convocatoria.

Los tutores de esta edición han sido los cineastas Emilio Martí, Gabi Ochoa y Begoña Soler, junto con la directora ganadora de la sección semiprofesional en Cinema Jove 2023, ‘Plastic Touch’, Aitana Arhens. Tras la entrega de premios a los mejores trabajos de esta edición, se proyectará la película de cine mudo ‘The High Sign’ (‘El guardaespaldas’), dirigida por Buster Keaton y Edward F. Cline en 1921, con acompañamiento de música en directo.