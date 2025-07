Circuit Viu programa 38 conciertos en una veintena de salas de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Circuit Viu constará de 38 conciertos con 47 grupos y solistas valencianos, españoles e internacionales. Las actuaciones se llevarán a cabo entre los meses de septiembre y diciembre en 20 salas de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, el público "podrá disfrutar de una programación que combina artistas emergentes y figuras consolidadas de diversos géneros musicales contemporáneos", destaca la organización en un comunicado.

Desde su primera edición en 2020, en plena pandemia, el Circuit Viu ha reivindicado "el papel fundamental de las salas en la difusión y dinamización de la cultura". Además, ha colaborado en la descentralización de las programaciones y en evitar la estacionalidad de la actividad musical. Esta iniciativa está impulsada por la Asociación Valenciana de Salas Privadas de Música en Directo, En Viu!, y cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.

La mitad de los espectáculos son fruto de la colaboración del Circuit Viu con el plan Cànter para la reactivación del sector musical después de la dana. Así, se hace efectivo uno de los objetivos de esta iniciativa: la contratación de intérpretes que sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Cabe recordar que el programa Cànter ha sido diseñado por la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM) y se implementa a través de la Valencian Music Office con la colaboración del Ministerio de Cultura.

Así, a través del plan Cànter habrá 7 conciertos del Circuit Viu en el mes de septiembre. La sala Rock City de Almàssera acogerá el indie-rock de Los Puñales de Martín el viernes 12. La primera actuación de jazz del festival correrá a cargo del Latino Blanco Quartet, combo de cool jazz de la escudería Sedajazz, que estará el domingo 21 en la Sala Matisse de València. El circuito también incluye propuestas para el público familiar. Es el caso de Dani Miquel, quien hará bailar y cantar a los chiquillos y, también, a padres y madres. Será en La Casa de la Mar de Alboraia el mismo día 21.

El último fin de semana de septiembre habrá cuatro directos: Alejandro & Maria Laura, dueto peruano afincado en València, tocará en El Volander de la capital del Turia el viernes 26; los grupos de pop y rock Diversos y L.Y.S. lo harán el mismo día en el Radio City del Cap i Casal; la guitarrista y cantante de rock'n'roll La Perra Blanco se presentará en la Salatal de Castellón de la Plana el sábado 27; y también en esa jornada El Tio la Careta interpretará sus canciones en la sala Repvblicca de Mislata.

El primer fin de semana de octubre también será una buena muestra del eclecticismo musical del Circuit Viu y de las propuestas del plan Cànter. Las personas que acudan al 16 Toneladas Rock Club de València el viernes 3 podrán escuchar los sonidos experimentales de Las Víctimas Civiles, el rock'n'roll urgente del dueto O.J.O. (formado por Don Rogelio J e Isa Santana) y el post-rock de Virgen de la Periferia. Unas horas más tarde, ya el sábado 4, la formación de rock duro 4 Bajo Zero estará en el Matadero Live Music de Ayora. En cambio, el trompetista David Pastor encabezará su trío el domingo 5 para ofrecer un concierto en el Café Mercedes Jazz de València.

Amores Grup de Percussió exhibirá sus creaciones el sábado 18 en el Teatre del Raval de Gandia. La siguiente semana, el jueves 23 de octubre en el Loco Club de València, será el turno de The Great Travelin' Band, cuarteto de power-pop. El Circuit Viu y el plan Cànter cerrarán su colaboración del mes de octubre con dos propuestas que sonarán en Castellón de la Plana el viernes 24: el rock duro y bailable de Sujeto K en el Terra y la canción de autor de Borja Penalba en La Bohemia.

El plan Cànter aportará otros siete artistas al Circuit Viu durante los meses de noviembre y diciembre. La formación de rock'n'roll de estilo americano Rockhouse viajará a la sala Because de Castellón de la Plana el sábado 8 de noviembre. Más adelante se llevarán a cabo los conciertos de Green Nomad, quinteto de rock alternativo que estará en el Peter Rock Club de València el domingo 16 de noviembre; y de Wau y los Arrrghs!! y Los Monstruos de Frankenstein, que tocarán su garage-rock en la sala Stereo de Alicante el sábado 22.

Los conciertos de diciembre serán en la provincia de Alicante. Así, la sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant acogerá el country y el folk de Badlands el viernes 12. Un poco más al sur, en la capital, la sala Marearock abrirá sus puertas el 27 de diciembre para que retruene el rock de las bandas Huracán Romántica y Stereozone.

RESTO DE LA PROGRAMACIÓN

El Circuit Viu comprende otras 19 actuaciones entre los meses de septiembre y noviembre. En este caso, los protagonistas serán grupos y solistas valencianos, estatales e internacionales.

El viernes 5 de septiembre en el Peter Rock Club de València tendrá lugar el concierto de Whitestone Connection, proyecto de rock, soul y blues. Dos días más tarde, el domingo 7, los Meatbodies tocarán en el 16 Toneladas Rock Club. La formación de punk, pop y psicodelia de Los Ángeles estará acompañada por Helen Helen, dueto de rock-country-punk afincado en València. Para cerrar el mes de septiembre, el quinteto madrileño Luback, inspirado en la música de raíz norteamericana, estará el sábado 26 en la sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant.

El Circuit Viu ofrecerá dos propuestas bien diferentes el primer fin de semana de octubre. El viernes 3, en la sala Stereo de Alicante, se presentará Novus con sus composiciones de pop-punk enérgico. El cuarteto Becarios hará de telonero. Por su parte, la compositora y pianista catalana Elisabet Raspall actuará en el Café Mercedes Jazz de València el sábado 4.

La semana siguiente, el sábado 11 de octubre, el Terra de Castelló de la Plana acogerá una formación local: la banda de metal Six Burning Knives. Más calmada es la propuesta del grupo escocés de power-pop Dropkick, que aterrizará en el Loco Club de València el domingo 19. Ese mismo día, el público podrá disfrutar con el espectáculo Relats Arrelats, basado en la tradición oral, en la Sala Matisse del Cap i Casal.

Otros tres conciertos servirán para concluir el Circuit Viu en el mes de octubre. El compositor Jordi Sapena mostrará sus composiciones de música electrónica y ambient en el Teatre del Raval de Gandia el sábado 25 de octubre. La misma jornada en la que Albert Pla y la Suprise Band desplegarán el espectáculo Rumbagenarios en la sala The One de Sant Vicent del Raspeig. Posteriormente, el viernes 31 de octubre, Los Bengala llevarán su garage-rock a La Bohemia de Castellón de la Plana. Su directo estará precedido por Paco Vila, quien fue miembro de Los Flechazos y Arte Pop.

Las aragonesas Komando Komare, que fusionan el flamenco con otros estilos con perspectiva feminista, tocarán el domingo 2 de noviembre en la Casa de la Mar de Alboraia. Unos días más tarde, el viernes 7, será el turno de los rockeros Reina Vudú y Nube Naranja en la Salatal de Castellón de la Plana. Y el sábado 8 de noviembre habrá dos directos: el cantautor vasco Tontxu en El Volander de València y la banda de rap-metal Hora Zulu en el Marearock de Alicante.

Más adelante, el jueves 13 de noviembre, los cordobeses Viva Belgrado descargarán su rock alternativo con espíritu punk en la sala Rock City de Almàssera. Por otro lado, los ritmos de la música negra resonarán el sábado 15 en el Radio City de València gracias al espectáculo de Maria Carbonell Blues Mood.

Finalmente, el 22 de noviembre habrá dos actuaciones de estilos dispares. La sala Because de Castelló de la Plana albergará los ritmos eclécticos e improvisados de Yei Yi and Co Jazz Quartet. En cambio, el escenario del Matadero Live Music de Ayora contará con Mind Driller, proyecto de metal industrial surgido en el año 2011 gracias a la iniciativa del guitarrista Javier Oriente.