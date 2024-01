Círculo por la Defensa del Patrimonio pide a Cultura pujar por la tabla de Reixach: "Es una oportunidad única"

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural anima a la Generalitat a pujar por la tabla 'Adoración de los magos', de Joan Reixach, que subastará Sotheby's, ya que se trata de "una oportunidad única".

Según ha publicado Las Provincias, la casa Sotheby's sacará a subasta el próximo 1 de febrero, en Nueva York, una tabla de alrededor de 1439), atribuida al pintor Joan Reixach y a su taller. El ex conservador del Museo de Bellas Artes de València José Gómez Frechina apunta que pertenecería al Retablo de los Gozos de María de la cartuja de Santa María de Porta Coeli, situada en el término de Serra. Una parte de este conjunto es 'Tránsito de la Virgen', retablo incluido en los fondos del San Pío V. Una buena parte de las pinturas que formaban este retablo se dispersaron tras la desamortización.

Ahora, la subasta proporciona "una oportunidad única para que la tabla de Joan Reixach y de su taller obrador regrese a València y pase a formar parte del patrimonio cultural valenciano y de los fondos del Museo de Bellas Artes", recalca la asociación en un comunicado.

Por ese motivo, ha solicitado a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Cultura que "hagan un esfuerzo para adquirirlo", ya que "la tabla que sale a subasta formaría parte de ese retablo de la cartuja de Porta Coeli, dedicado a los Gozos Marianos, del cual tenemos ya otra tabla, el Tránsito de la Virgen, que pasó a formar parte del Museo de Bellas Artes de Valencia tras las diferentes desamortizaciones que se produjeron hasta mediados del siglo XIX".

Señalan que, además, la Comunitat ya cuenta con la predela o banco completo del retablo, con cinco escenas de la Pasión de Cristo (Oración en el Huerto, Prendimiento, Flagelación, Cristo camino del Calvario y Piedad al pie de la cruz), y cinco tablas con profetas correspondientes a las polseras o guardapolvos (David, Salomón, Moisés, Isaías y Daniel).

"Las administraciones públicas valencianas no pueden dejar pasar una oportunidad única como esta", afirma el Círculo, que cree que

la cifra de salida de entre 30.000 y 50.000 euros "no supondría una inversión elevada y permitiría el regreso de esta obra a casa".

Desde la asociación han trasladado la petición, de manera formal y por Registro General de Entrada, a los responsables de la Generalitat Valenciana y de la Conselleria de Cultura, ya que la subasta se realizará en sólo quince días y es "urgente activar los mecanismos precisos y necesarios para que la administración valenciana puje por ella".

Se trata de un óleo sobre tabla con fondo dorado, transferido a lienzo, que se encuentra colocado sobre tabla. El tablero tiene unas dimensiones de 91,4 por 92,0 cm. y enmarcado de 107,3 por 107,6 cm.

En la nota del catálogo de Sotheby's aparece que la obra, que data del siglo XV, se considera "un esfuerzo colaborativo de Joan Reixach y su taller". "La composición, que representa la Adoración de los Magos, sigue ejemplos flamencos e italianos con énfasis en los detalles intrincados y el esplendor material. La inusual presencia de San Antonio, patrón de los viajeros (identificado por la cruz de tau que sostiene en su mano izquierda) sugiere que esta pintura fue encargada por un donante privado quien, como homónimo del santo, solicitó que el artista incluyera la figura como un representante de sí mismo dentro de la narrativa bíblica".

La tabla se encontraba en Nueva York en 1933, con Arnold Seligmann, Rey & Co. En el año 1936 aparece ya en San Diego, Palacio de Bellas Artes, en la Exposición Internacional del Pacífico de California celebrada entre el 12 de febrero -y9 de septiembre de 1936, siendo prestado por la Sra. Herbert S. Darlington, La Jolla, California.

El 8 de junio de 2004, se produjo una venta anónima del lote 1028 (en Auctions By The Bay Inc. Alameda (California). La última subasta, donde lo adquirió el presente coleccionista, se produjo en Bonham's, Londres, el 8 de diciembre de 2004. El lote 62 se vendió por un total de 21.510 libras esterlinas, el equivalente a 25.090,87 euros actuales.