Colectivos de toda España piden reabrir la Sala Repvblicca como "lugar imprescindible" en el circuito musical

Entidades del sector de la industria musical en directo de toda España y diversos artistas reclaman la reapertura de la Sala Repvblicca de Mislata (Valencia), que lleva seis meses precintada tras la decisión del ayuntamiento "y sin posibilidad de reanudar su actividad".

Representantes de estos colectivos han expresado su apoyo a este espacio cultural en una rueda de prensa celebrada este martes en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de València.

El pasado mes de enero, la Policía Local precintó el recinto de manera cautelar alegando que había tenido conocimiento de que había vendido más entradas del aforo permitido en la licencia de actividad del establecimiento. Posteriormente, el Ayuntamiento ha afirmado que "solo" podrá reabrir si el consistorio puede constatar que la documentación presentada cumple "claramente" con la normativa tanto local como autonómica.

Sin embargo, este martes, el portavoz de la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim), Armand Llàcer, ha recalcado que llevan más de dos meses esperando a que el consistorio conteste a los últimos requerimientos presentados el 16 de mayo, enmarcados en el trámite judicial para reclamar la "reapertura inmediata" de la sala.

"Aquí estamos nosotros para plantarnos y decir que ya es suficiente y que no es sólo una sala, es todo un sector el que se maltrata, es toda una forma de ver la vida, es un negocio, son puestos de trabajo, es mucha gente que ya vivimos de la música y que necesitamos también que se nos respete como nos merecemos", ha subrayado.

La presidenta de Es_Música, Soco Collado, ha manifestado que desde la Federación de la música de España reclaman "que se atienda" el expediente y que la sala pueda regresar a su actividad con normalidad. "No resulta comprensible que una empresa de tanta trayectoria y con tantas actividades, locales y recintos gestionados de forma impecablemente profesional desde hace más de 30 años, vea su expediente bloqueado por problemas burocráticos", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la asociación estatal de promotores (APM), Albert Salmeron, ha remarcado que "la sociedad necesita que esa sala esté abierta y en unas condiciones viables de aforo, en base a la capacidad que presenta la sala", a lo que ha añadido que el "reconocimiento" de las salas de conciertos como lugares culturales "debería bastar para preocuparse por devolver la actividad a este emblemático recinto que ha contado con artistas de primera línea musical y que cumple con la normativa".

Además, muchos de los artistas y agrupaciones locales, estatales e internacionales que han pasado por sus escenarios desde 1998, como Mikel Izal, Los Zigarros, Manu Chao o Immaculate Fools, han mostrado su apoyo a la sala con mensajes grabados en vídeo con lemas como 'Por una república para las personas' o 'Aguante la República'.

Las asociaciones valencianas de management Valencian Music Association (VAM), MusicaProCV (Asociación de Promotores de la CV), En Viu (Asociación de Salas), Promfest (Asociación de festivales de la CV) también han ofrecido su apoyo desde el primer momento a través de Fevim. En total, son cientos de empresas musicales y artistas en España quienes han pedido una solución a un problema administrativo y de falta de consideración, insisten.

SALAS PEQUEÑAS INDEPENDIENTES

El manager y editor musical Miguel Jiménez Luján, el cantante de Seguridad Social, José Manuel Casañ, y el gerente de la Sala Repvblicca, José Gómez, se han subido al escenario para reivindicar que el sector se sume a estas asambleas de protesta y repetir que "necesitan" el recinto abierto.

Jiménez Luján ha manifestado que no se pueden permitir quedarse sin un espacio "tan necesario" para dar "visibilidad" a la "infinidad" de grupos que no encuentran oportunidades "en el manoseado negocio de la música". "Es muy importante que haya salas de este tipo, que son como las escuelas a la universidad, ¿cómo vamos a generar salas si no alimentamos y cuidamos el vivero?", ha añadido.

Casañ ha recalcado "la necesidad de las salas". "Es urgente, tú no puedes ir a un festival directamente o tocar para 100.000 personas, 50.000 o 20.000, necesitas a las salas pequeñas, donde te dejan meter una guitarra y un ampli y empezar", ha señalado.

"Entonces no tener justificación para cerrar una sala como Repuvlicca me parece un asalto a la cultura brutal, algo inaudito en este país", ha subrayado. Así, ha insistido en que se está "cortando" el "flujo" del músico que quiere llegar a ser profesional. "Me encantaría que llegaseis a un acuerdo con el alcalde, que es en este caso con quien tendría que hablar porque necesitamos la Sala Repuvblicca inmediatamente abierta ya", ha concluido.

DEMORAS INJUSTIFICADAS

Tras el cierre preventivo, Repvblicca recibió varios requerimientos de documentación que --según estas fuentes-- fueron satisfechos por la sala hace más de dos meses, y todavía no ha habido contestación por parte del Ayuntamiento de Mislata, pese a tener el "compromiso" de que tratarían de resolverlo cuanto antes para reabrir el local.

El sector incide en que ya son cerca de 90 los eventos musicales que han sido cancelados en estos meses. Además, aducen que la decisión de precintar el espacio "no contó" con trámite de audiencia.

La medida de cierre fue dictada de forma directa sin ofrecer la opción de presentar alegaciones, a pesar de que los responsables del recinto argumentan que "ha quedado demostrado" que, en el momento de su cierre, no concurría ninguna situación de riesgo grave o inmediato. De todo ello dio cuenta el informe de la Generalitat, organismo que no refrendó la orden de cierre, mecanismo necesario para su ejecución. Por lo tanto, han sostenido que la orden de clausura de Repvblicca "carece de apoyo jurídico consistente".

En este sentido, la industria musical ha defendido que la ordenanza municipal que limita el aforo de la sala a 429 personas "carece de sentido". "Por sus condiciones técnicas, constructivas y de seguridad, Repvblicca puede admitir un aforo casi cuatro veces superior al fijado arbitrariamente por la normativa municipal", han informado a través de un comunicado.

También han insistido que, como sala de conciertos, está reconocido por la ley de espectáculos 14/2010 actualizada en 2022. El cambio de ordenanza municipal que limita el aforo a 429 "no debería suponer ningún problema si realmente hay voluntad de hacerlo, pues el recinto posee todos los requerimientos legales necesarios".