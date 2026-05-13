Combinats preestrena en Sala L'Horta 'OOOH!', un "homenaje al poder de la curiosidad" - REMITIDA SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personajes perdidos en un lugar desconocido. Tres personas que deciden ponerse a inventar y hacerse preguntas. Un viaje a lomos de la curiosidad, el gran motor de la humanidad. Así arranca 'OOOH!', una nueva producción de la compañía Combinats escrita y dirigida por el dramaturgo valenciano Xavo Giménez que la Sala L'Horta preestrenará el próximo domingo, 17 de mayo, a las 12.00 horas.

Este espectáculo, dirigido a público familiar a partir de los 5 años, es un "homenaje al poder de la curiosidad" creado por la compañía valenciana Combinats y L'Horta Teatre dentro del programa de coproducciones Empelt de la Sala L'Horta. un "homenaje al poder de la curiosidad"

"Cuando me llamaron para formar parte del proyecto me dieron una premisa: la obra tenía que ser 'bella y loca'. El tema que los fundadores de Combinats llevaban en la cabeza era el mundo de los descubrimientos; de ahí el título OOOH!", explica Giménez en un comunicado.

"Eso abría toda una constelación de posibilidades; tal vez demasiadas. Así que, después de dedicar meses a investigar y buscar material sobre acontecimientos históricos y grandes inventos, acabé depurando la idea inicial y me decanté por otro enfoque: el concepto más esencial del descubrimiento: descubrirse a uno mismo. Sin duda nuestro mayor descubrimiento cuando somos niños se produce cuando nos hacemos esa pregunta sin respuesta: ¿Quién soy?. A partir de esta piedra angular todo empezó a encajar desde una mezcla de abstracción, juego y curiosidad. Porque lo que mueve la maquinaria de las preguntas es la curiosidad. Querer saber", añade.

La obra consta de un ecosistema de escenas muy variopinto. En el inicio, el absurdo y la búsqueda de respuestas y sentido gobierna a tres personajes perdidos en un lugar desconocido (su propia existencia). Estos personajes deciden ponerse a inventar, y es así como el juego da comienzo. Vienen después escenas más "teatrales" enfocadas desde los códigos de la comedia irreverente, punzante y canalla, algo que define en gran medida el teatro de Combinats a lo largo de su extensa trayectoria.

LA ESCENOGRAFÍA ES LA LUNA

"Es en estos momentos donde empezamos a seguir a un personaje que nos lleva hasta el final de la obra. Un joven curioso de una época lejana, no vamos a desvelar aún su nombre, que un día observa la luna y se pregunta cosas. Esto nos llevó a descubrir el espacio escénico y todo el universo plástico de la obra. Por eso nuestra escenografía es una luna. Una luna vacía por llenar. Una luna deconstruida. Blancos, platas, negros, gris con pequeñas pinceladas de color en cada escena", explican los responsables de la pieza.

El montaje ha contado con un equipo de destacados profesionales como Vicente Ausina (diseñador de iluminación); Enric Juezas (construcción del espacio y el atrezzo), Joan Miquel Reig (diseño de vestuario) y Rosa Barberá en la producción. La banda sonora, por su parte, está integrada por la música clásica y su evolución en el tiempo. Desde Haydn, Bach, Mozart, Brahms hasta Nirvana.

El objetivo de la obra, subrayan, es que "el público ame la naturaleza y desee cuidarla". La pieza "transita por emociones a veces contradictorias como la incertidumbre, la tristeza y la impotencia, pero que desembocan en un mensaje de esperanza".