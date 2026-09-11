Comienza el derribo del Pont Vell de Paiporta, que resistió la dana de octubre de 2024: "Decirle adiós no es fácil"

Comienza el derribo del Pont Vell de Paiporta (Valencia), que resistió la dana de 2024 - AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha iniciado este viernes las obras de sustitución del Pont Vell, una actuación "clave" para la reconstrucción del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024 y que permitirán mejorar la seguridad y la conexión entre las dos orillas del barranco.

La sustitución de esta infraestructura, según ha indicado el consistorio en un comunicado, responde a "criterios técnicos y de seguridad". "Los estudios realizados después de la dana determinaron que el Pont Vell, construido hace más de un siglo, presenta un importante deterioro estructural y ha agotado su vida útil", señala.

De hecho, apunta que una rehabilitación integral "no permitiría recuperar la infraestructura con las necesarias garantías de seguridad, por lo que se ha optado por una nueva construcción".

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha asegurado que este viernes es "un día de emociones encontradas para un municipio que durante más de un siglo ha tenido en este puente un elemento fundamental de su vida cotidiana y de su memoria colectiva".

"Decirle adiós no es fácil, pero también sabemos por qué estamos aquí. La dana nos enseñó, de la forma más dura posible, que ya no basta con reconstruir lo que había. Tenemos la responsabilidad de construir mejor, con más seguridad y pensando en las próximas generaciones", ha argumentado.

"TRANSFORMAMOS UNA HERIDA EN UNA OPORTUNIDAD"

Para el primer edil, "este derribo no significa que perdamos nuestra historia". "Significa que transformamos una herida en una oportunidad para hacer una Paiporta más segura, más resiliente y mejor preparada", ha resaltado. "Hoy despedimos un puente histórico, pero damos el primer paso para levantar otro que protegerá la vida de nuestro pueblo durante muchas décadas", ha concluido.

Antes del inicio de los trabajos se ha garantizado la conexión entre las dos orillas a través de infraestructuras ya recuperadas, como el Pont Nou, el Pont d'Estació y la pasarela de la calle Convent, han precisado desde el consistorio.

EL NUEVO INCREMENTARÁ EN UN 45% LA CAPACIDAD HIDRÁULICA

El Ayuntamiento de Paiporta y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible detallaron a finales de julio que el nuevo Pont Vell, que quedó dañado en la dana del 29 de octubre, incrementará en un 45% la capacidad hidráulica respecto a la anterior gracias a "un diseño más seguro y eficiente" y al uso de materiales modernos que reducen la presencia de obstáculos en el cauce y mejoran la infraestructura ante episodios como la dana.

El consistorio explicó que, según el informe elaborado tras los daños provocados por la riada, la infraestructura presenta "un grave estado de deterioro, con deficiencias generalizadas tanto en la subestructura como en la superestructura".

Los daños incluyen fisuras, desprendimientos de hormigón, corrosión de las armaduras y una degradación completa de los apoyos. Además, la dana causó importantes desperfectos en la calzada, las aceras, las barandillas y los servicios del puente, ha detallado el consistorio en un comunicado.

El nuevo proyecto contempla un tablero mixto de acero y hormigón que permite aligerar la estructura, así como pilas de hormigón con forma troncocónica diseñadas para facilitar el paso del agua desde cualquier dirección. Además, las barandillas y el conjunto de la estructura están concebidos para ofrecer una mayor resistencia incluso en situaciones extremas, reforzando la seguridad de la infraestructura.

El nuevo diseño incorpora una estructura moderna con un menor número de apoyos y una mejor orientación respecto al flujo del agua, lo que permite optimizar el comportamiento hidráulico del puente durante episodios de crecida. Los soportes estarán integrados en los márgenes del barranco y se emplearán técnicas constructivas avanzadas para incrementar la resistencia de la infraestructura frente a futuras avenidas.

El nuevo puente contará con una anchura de 8,5 metros, un metro más que el anterior, mejorando la accesibilidad y el espacio destinado a peatones y ciclistas. Durante la sesión también se explicó que el diseño permitirá un sentido único de circulación para vehículos, ya que un puente de doble sentido requeriría una anchura mínima de 12 metros que no es posible en ese tramo del barranco.