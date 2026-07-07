El comisionado de la Generalitat para la Recuperación pide normativas "más ágiles" para la contratación por emergencia

Raúl Mérida (d) y Javier Gisbert (c) este martes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la Generalitat Valenciana para la Recuperación, Raúl Mérida, ha pedido normativas "más ágiles" para que se pueda contratar por emergencia en el caso de que suceda una "catástrofe" como la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que causó 230 fallecidos, así como mecanismos que permitan una "mayor facilidad" para la contratación de personal por parte de los ayuntamientos. También ha solicitado que las personas que reciban ayudas no tengan que pagar "intereses".

Así lo ha manifestado Mérida este martes en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con la Federación de Obra Pública de Alicante (FOPA). Asimismo, ha señalado que "hay cuestiones que no pueden volver a ocurrir" y "una de ellas es que la comisión mixta intergubernamental se tiene que crear desde el minuto cero" para coordinar "a las diferentes administraciones a la hora de dar una respuesta adecuada a la emergencia".

Además, el comisionado para la Recuperación ha subrayado que, también "desde el minuto cero", tiene que activarse "un mecanismo de protección civil europeo", para lo que han propuesto una "alarma" o "alerta negra".

Esta alarma permitiría, de acuerdo con Mérida, que, cuando se declaren inmediatamente mecanismos como la comisión mixta intergubernamental o el mecanismo europeo de protección civil, se activen con carácter "inmediato".

"En definitiva, la dana nos tiene que servir para mejorar, para aumentar la resiliencia, para mirar hacia el futuro con más seguridad y desde luego para aprender de lo vivido y la forma mejor de estar preparado o para estar preparado para el futuro es una normativa que dé la respuesta adecuada a una emergencia futura que pueda suceder", ha sostenido.

De esta forma, Mérida ha aseverado que, con el cambio de normativa, se podrían acortar "muchísimo" los plazos y ha pedido que, cuando suceda "una catástrofe del tipo que sea que se lleve por delante una infraestructura", la ley permita "no solo restituirla sino mejorarla", ya que se han encontrado casos, afirma, en los que no se permitía "nada más que restituir lo que había".

Respecto a esos plazos, el comisionado para la Recuperación ha indicado que, en caso de una contratación por emergencia, se puede hacer en "meses", mientras que por licitación "no va a bajar de tres años".

"Para darle esa seguridad jurídica nosotros necesitamos una normativa que cada uno de los aspectos que puedan intervenir en una emergencia, en una catástrofe, sea del tipo que sea la catástrofe, puede ser un accidente ferroviario como el de Adamuz, es decir, sea el que sea, esté tan clara que no haya lugar a ninguna duda, porque cuando hay dudas es cuando normalmente entra un nivel de seguridad y de protección que al final impide la obra", ha añadido.

Este cambio de normativa propuesto, ha continuado, se trata de una actuación a nivel estatal, ya que, según Mérida, desde el ámbito autonómico "no" lo pueden cambiar, si bien han presentado en el Comité de las Regiones en Bruselas y en la Asociación de Países del Mediterráneo el Centro de Inteligencia Climático (CMIC).

AYUDAS

De otro lado, Mérida ha reclamado al Gobierno central que la inversión proporcionada para fines relacionados con la dana pueda abrirse a "toda la Comunitat Valenciana", ya que no se sabe "dónde puede ser el lugar" en el que se produzca una próxima situación meteorológica de este tipo.

En este sentido, ha incidido en que estos días las boyas de medición están en su "máximo histórico". Con respecto a la temperatura medida este lunes, las playas valencianas se sitúan entre "cuatro y seis grados por encima del resto de mares", con una "una gran condensación de agua".

Por ello, el comisionado para la Recuperación ha aseverado que "cada grado que aumenta la boya significa un siete por ciento más de condensación en la atmósfera", lo que se va a traducir, a su juicio, en "fuertes lluvias en cuanto lleguen los meses de octubre, de noviembre y de diciembre".

"Tenemos que estar preparados. No es una situación que nos debe llevar desde luego a la alarma, pero sí desde luego a la protección, a trabajar con tranquilidad y con seguridad y a preparar la Comunitat Valenciana para que sea más resiliente", ha apostillado.

ACTUACIONES EN ALICANTE

En cuanto a las actuaciones en Alicante, Mérida ha apuntado que se van a destinar "50 millones de euros" para tres proyectos en la provincia en una "primera fase". De estos tres proyectos, el primero que ha resaltado el comisionado es el futuro corredor verde del Montnegre, que contará con una inversión de 15 millones de euros para actuaciones de laminación, de limpieza de cañas y de especies invasoras, además de "devolver también a la ciudadanía un área en la que va a poder disfrutar pero que a su vez tiene una función de protección".

La segunda actuación contempla una inversión de diez millones de euros en Sant Joan d'Alacant y Mutxamel para la creación de un parque fluvial y el aumento de la capacidad de los conductos de aguas fluviales. Esta iniciativa busca "evitar inundaciones" en esos municipios, además de mejorar ambientalmente el agua con "tres balsas" para decantarla.

Por último, la tercera actuación, con una inversión de 25 millones de euros, se llevará a cabo en Orihuela, con el fin de aumentar la capacidad de la conducción del agua a lo largo de 25 kilómetros. También buscan con ello una renaturalización y limpieza de cañas de todo el área.

PETICIONES DE LA FOPA

Por su parte, el presidente de la FOPA, Javier Gisbert, quien ha señalado que las medidas propuestas por el comisionado para la Recuperación son "con mucho sentido común" y "no" son "partidistas", ha trasladado las "reivindicaciones" de las empresas constructoras.

Estas se centran en el "problema" de los contratistas en la Comunitat Valenciana, que consiste en que "los precios de la construcción" se han incrementado "en más de dos dígitos la inflación con respecto al resto de España", debido a "la dana, entre otros motivos", por lo que solicitan "un mecanismo de revisión de precios que sea más ágil".

En este sentido, Gisbert ha manifestado que desde que se produjo la dana ha habido "mucha más demanda de obra" y "se han disparado los precios", que han subido "casi un 20%", frente al "4%", "5%" o "6%" a nivel nacional.

Finalmente, Gisbert también ha pedido que se derogue "la ley de desindexación que se aprobó hace más de diez años, que no permite una actualización de precios". Además, ha remarcado que "se aprobó un real decreto hace cinco años por la invasión de Ucrania de regularización de precios que está suspendida".