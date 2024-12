Las comisiones previas al pleno de Alicante aprueban la nueva tasa de basuras y la zona de bajas emisiones

El PP vota a favor del nuevo impuesto, que PSPV, Compromís y EU-Podem rechazan, mientras que Vox cambia de postura y se abstiene

ALICANTE, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones de Hacienda y de Presidencia y Régimen Interior han dado luz verde este viernes a la ordenanza fiscal reguladora de la nueva tasa de basuras y a la de zona de bajas emisiones (ZBE). La aprobación definitiva de ambas se votará en un pleno extraordinario previsto para este lunes.

El PP ha votado a favor del nuevo impuesto y PSPV, Compromís y EU-Podem en contra, mientras que Vox se ha abstenido, lo que supone un cambio de postura sobre esta cuestión, ya que en el pleno donde salió adelante la aprobación inicial mostró su negativa --junto al resto de grupos de izquierdas--. El alcalde Luis Barcala desempató con su voto de calidad, ante la ausencia por paternidad del edil Mario Ortolá (Vox).

La ordenanza no ha sufrido modificaciones con respecto a la aprobada de manera inicial, ya que la única alegación admitida por los técnicos se refiere a una cuestión técnica que no varía la tasa y que no se ha sometido a votación.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, la nueva tasa de basuras para las viviendas tendrá en cuenta tanto los metros como el valor catastral de las casas, al igual que en el caso de oficinas, comercios, restaurantes, bares y cafeterías y áreas industriales. También establece los parámetros para los inmuebles de uso religioso, deportivo, espectáculos, colegios y hospedaje.

La norma aplicará exenciones, reducciones y bonificaciones en las tasas por colaborar en la recogida selectiva en origen, es decir, en los domicilios, y por el depósito en los contenedores con el uso de la tarjeta electrónica o la aplicación 'Tú haces Alicante', que podrían llegar al 20 por ciento.

El concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha sostenido que el nuevo impuesto se ha aprobado "porque el Gobierno central no ha ofrecido ninguna alternativa a los municipios que no sea el imperativo legal de adecuar la recaudación al coste real del servicio".

"No es una cuestión que afecte solo a Alicante. Todos los ayuntamientos se han visto obligados a incrementar la tasa que los ciudadanos pagan por la recogida y tratamiento de la basura", ha añadido Gallego.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

De otro lado, la ordenanza reguladora de la ZBE, que no conlleva sanciones ni restricciones, ha salido adelante con el apoyo del PP y Vox y el rechazo del PSPV, Compromís y EU-Podem.

En la comisión se han rechazado las alegaciones presentadas durante el periodo abierto para ello y también se debatirá su aprobación definitiva en el pleno del lunes.

El gobierno local recalca que la ZBE conlleva la ampliación del sistema de control y gestión de tráfico en la ciudad por medio de la instalación de una amplia red de sensores --cámaras y sensores ambientales-- que permitan conocer "en tiempo real" la situación del tráfico.

El objetivo es lograr "un cambio en la movilidad, dentro de una zona de la ciudad definida por el interior del anillo de la Gran Vía, que impulse el transporte público y mejore la gestión del tráfico".