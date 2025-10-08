La Comissió 9 d'Octubre suspende la manifestación por la alerta meteorológica

VALENCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comissió 9 d'Octubre ha anunciado la suspensión de la manifestación que iba a recorrer este jueves por la tarde el centro de València con motivo del Dia de la Comunitat Valenciana debido a la alerta naranja decretada por previsión de lluvias.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la entidad, que justifica la medida por "por responsabilidad colectiva".

Así, explican, "ante las alertas meteorológicas activadas por la Aemet por fuerte temporal y riesgo de lluvias intensas y viento, se ha decidido suspender la manifestación prevista".

"Esta decisión --continúan-- se ha tomado de manera consensuada entre todas las entidades integrantes, después de valorar las informaciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y por responsabilidad hacia la seguridad y el bienestar de todas las persones participantes".

La comisión "agradece la comprensión y el apoyo de todas las personas, colectivos y organizaciones que habían mostrado su voluntad de participar" en la marcha, bajo el lema 'País Valencià: terra i dignitat', y reitera su "compromiso con la lengua, la cultura, la igualdad y la dignidad del pueblo valenciano". En la misma línea, manifiesta su decisión de "seguir denunciando las vulneraciones y reivindicando nuestros derechos como pueblo".

La Comissió 9 d'Octubre está integrada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACV Tirant lo Blanc, Bloc de l'Estudiantat Agermanat (BEA), Ca Revolta, CCOO-PV, Compromís, Decidim, Intersindical Valenciana, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, Podem y la Societat Coral el Micalet.