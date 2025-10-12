La competitividad industrial, centra la quinta edición de REDIT Summit 2025 que se celebra el 16 octubre en València

Archivo - REDIT Summit 2025 eunirá a grandes referentes nacionales e internacionales con el objetivo de analizar la situación geopolítica actual como oportunidad para mejorar la competitividad de los sectores industriales - REDIT - Archivo

VALENCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de REDIT Summit 2025, que se celebra el 16 octubre, se centra este año en la competitividad industrial y presentará casos de éxito desarrollados entre los institutos tecnológicos y empresas de la Comunitat Valenciana. También hará alusión, a punto de celebrarse el aniversario de la dana, al trabajo desarrollado en la recuperación de las empresas afectadas por la riada.

El evento, organizado por la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) y financiado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, reunirá a grandes referentes nacionales e internacionales con el objetivo de analizar la situación geopolítica actual como oportunidad para mejorar la competitividad de los sectores industriales.

Se trata de un evento que, año tras año, ha logrado suscitar un mayor interés y que se ha convertido en punto de encuentro para empresas y agentes innovadores, así como los máximos representantes de los institutos tecnológicos, las universidades, asociaciones empresariales y empresas de todo ámbito, según han informado los impulsores.

Este certamen tendrá también un marcado carácter internacional ya que asistirá una delegación de representantes del ecosistema de innovación chileno, país con el que REDIT y sus centros tienen abiertas diferentes líneas de colaboración. El congreso contará con presencia institucional a través de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, que inaugurará el certamen y el director general de Innovación Juan José Cortés, que lo clausurará, además de otras autoridades.

CENTRADO EN LAS EMPRESAS

Parte del éxito de este congreso se debe a su formato, según ha explicado Redit que ha destacado que una parte importante del programa se dedica a la exposición de proyectos innovadores impulsados por empresas de la Comunitat Valenciana en los que el trabajo de los once institutos tecnológicos ha resultado clave.

En un formato de mesa redonda, contarán sus proyectos y su experiencia de colaboración directivos de Simetría Grupo, PhotonicSENS, Plásticos Ferrando, Sanifruit, Rapife, Epigram Technologies, Cromogenia-Units, CERMER, V2C, PICDA y Palacio de Congresos.

Además, el programa se complementa con prestigiosos ponentes que lideran proyectos innovadores por todo el mundo y que nos acercarán su visión y trabajo. Este es el caso del Vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), José María Pardo de Santayana, o el Lunar Navigation & Science Manager de la Agencia Espacial Europea (ESA), Javier Ventura-Traveset.

Por otra parte, María Marced, directiva ejecutiva especializada en microelectrónica, con una acreditada trayectoria mundial en las principales compañías de esta industria, nos hablará sobre la oportunidad que supone el programa Chips Act 2 de la Unión Europea para fortalecer la industria de semiconductores y donde Valencia se ha posicionado como un epicentro clave en esta estrategia.

Por último, el escritor José Soto-Chica abordará, desde una perspectiva histórica, la importancia de la innovación en el desarrollo socioeconómico de cualquier sociedad. Todo esto con el foco puesto en la geopolítica industrial como factor de competitividad, un tema crucial en este tiempo marcado por los desafíos globales, la transformación tecnológica pero también un ámbito lleno de oportunidades.

En el certamen también se hará alusión, a punto de cumplirse un año de la catástrofe provocada por la DANA, al trabajo desarrollado por los centros tecnológicos en estrecha colaboración con la Conselleria de Innovación y las asociaciones empresariales y que se ha centrado en la recuperación de las empresas afectadas.