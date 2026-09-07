Compromís abrirá un canal para que profesores puedan denunciar el "acoso" de la "policía ideológica" en las aulas

Archivo - Fullana (izq) junto a Baldoví (dcha) en la rueda de prensa - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís abrirá un canal para que el profesorado pueda denunciar el "acoso" de la "policía ideológica implantada por el Consell" en los centros mediante la Inspección educativa, con el propósito de atender a los docentes que se puedan sentir "perseguidos", y ha garantizado que la combatirá "con todas las armas". La coalición ofrecerá también asesoramiento "jurídico y político" junto a los sindicatos para trasladar cada expediente que se reciba a los tribunales.

Así lo han indicado el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación, Gerard Fullana, en declaraciones a los medios este lunes, el día en que la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha avanzado que el curso escolar 2026/27 arrancará este miércoles con 808.688 alumnos en centros públicos y concertados y un total de 83.921 docentes.

Sobre el inicio del curso, Baldoví ha criticado que el nuevo arranque "como acabó" el anterior, "es decir, con un problema que la Conselleria no ha sabido resolver, un problema que aún está abierto". Mientras, Fullana ha prometido que la coalición estará "del lado profesorado". "Nos podrán hacer llegar cualquier persecución", ha indicado, al tiempo que ha denunciado que, con la nueva normativa, la Conselleria podrá abrir "un expediente automáticamente, es decir, un de oficio, sin consultar absolutamente nada". "Esto llegará el momento en que le pasar incluso a los y las periodistas", ha avisado.

De hecho, ha deslizado que esta medida no afecta únicamente a la escuela pública, dado que, por ejemplo, en base a dicha norma, estaría prohibido "el nombre de las escuelas religiosas concertadas". "Creo que el PP y Vox no han baremado el efecto de esta ley, porque, evidentemente, si no se puede colgar un cartel de igualdad LGTBI en un centro escolar, evidentemente tampoco uno religioso", ha deslizado.

Por tanto, ha denunciado que las modificaciones introducidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 lo que provocan es un "jaleo, un problema, una persecución, de un lado a otro, absolutamente injustificable" a su juicio.

NINGUNA DE LAS "PROMESAS" DE ORTÍ SE HA CUMPLIDO

Paralelamente, Fullana ha criticado que ninguna de las "promesas" de la consellera de Educación, Carmen Ortí, a los sindicatos se ha cumplido y ha incidido en que no se ha producido "ningún proceso de negociación creíble, empezando por el sueldo en este 2026". "La Conselleria hará caja con la huelga, es decir, se han ahorrado ya 55 millones de euros y la subida mínima salarial implica unos 21. Por lo tanto, van a ganar 35 millones de euros con la huelga", ha aseverado.

Respecto a la construcción de escuelas, el diputado de Compromís ha instado a Educación a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "que obliga a restituir" los proyectos del Plan Edificant "que se han eliminado".

Al respecto, ha detallado que esta semana concluye el plazo para que la Conselleria pueda acudir al Tribunal Supremo y ha criticado que el departamento de Campanar "aún no nos haya aclarado" qué va a hacer y si piensa "continuar paralizando esas obras", las cuales incluyen trabajos relacionados con la climatización, por lo que se ha mostrado "altamente preocupado" por esta cuestión.

En cuanto a las ratios, ha hecho hincapié en que sigue sin "solventarse" esta cuestión, sobre la que no ha habido "un avance significativo". En resumen, Fullana ha criticado el "mensaje claro" que lanza con todo ello la Conselleria de Educación a los profesores valencianos: "No te voy a solventar los problemas que tienes en la escuela pública, pero además te callas y no los denuncias porque te podemos expedientar".

CAMBIO DE GOBIERNO PARA ACABAR CON LA "NEFASTA" GESTIÓN

Cuestionado sobre si Compromís estará junto a las movilizaciones educativas en caso de producirse durante el curso escolar, Gerard Fullana ha garantizado que así será, pero ha remarcado que la coalición lo que quiere es saber "qué pasará" a partir de entonces.

De cualquier modo, ha recalcado que la vía "más rápida" para acabar con esta "nefasta política educativa" es un cambio de gobierno en la Generalitat. Para ello, ha avanzado que Compromís llevará a cabo una ronda por todas las comarcas de la Comunitat Valenciana para exponer su proyecto y programa en materia educativa.