Compromís augura un inicio de curso "complicado" mientras Mazón "intenta tapar" la gestión de la dana

Archivo - La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas (i), y el síndic de la coalición en el parlamento valenciano, Joan Baldoví (d) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha augurado "una entrada de curso complicada" mientras el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "está intentando tapar" la "gestión" de la dana del pasado 29 de octubre y sus consecuencias "económicas y sociales, que son devastadoras".

Así lo ha indicado este miércoles en declaraciones a los medios frente a la sede del Consell en Alicante, ubicada en la Casa de las Brujas, donde ha criticado la denominada Ley de Libertad Educativa, aprobada el año pasado en el parlamento autonómico por PP y Vox, y la consulta de la lengua base en los centros educativos.

Además, ha sostenido que desde la Generalitat "se recortan" servicios "fundamentales" como "la atención pedagógica a los niños que así lo necesitaban" y las plazas de docentes "tanto en primaria como en secundaria", por lo que prevé un curso escolar con "deficiencias" para "poder sostener" la educación pública.

En este sentido, ha acusado José Antonio Rovira de dedicarse "más" a "intentar hacer de perrito faldero del señor Mazón que de conseller" de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. "Eso es muy preocupante cuando habíamos recuperado muchas posiciones en muchos de los 'rankings' educativos", ha lamentado.

"Habíamos podido conseguir cifras buenas en los últimos años y evidentemente, ahora, si eliminas recursos profesionales y recursos educativos, pues tenemos un inicio de curso muy deficiente", ha reflexionado Mas.

"OPACIDAD" Y "CLIENTELISMO"

Mas también ha acusado al Consell del PP de aumentar la "opacidad" y el "clientelismo" y ha puesto como ejemplo la convalidación el pasado lunes en la Diputación Permanente de Les Corts de un decreto sobre centros sanitarios en municipios que, según ha indicado, cuatro son para consistorios gobernados por 'populares' y otro, "por disimular", para uno donde ostentan el poder los socialistas. "Casualidades de la vida", ha ironizado.

Asimismo, ha acusado a la Generalitat de llevar a cabo "recortes" en otros ámbitos "esenciales" como la sanidad, con "mayores listas de espera" y "un menor número de plazas en recursos de servicios sociales disponibles".

"Hemos ya empezado la vuelta al cole político, con un curso que auguramos que va a ser muy complicado, porque ya terminamos el verano con los peores indicadores de los últimos años en materia sobre todo económica y social y sanitaria en el gobierno del señor Mazón y del PP. Ha tenido el récord de las peores cifras, por ejemplo, del pago medio a proveedores", ha apuntado.

Igualmente, ha acusado al ejecutivo valenciano de "cargarse todas las buenas cifras que venía trayendo el Botànic en los últimos años" después de que "por primera vez haya subido el paro en el mes de agosto" en la Comunitat Valenciana "muy poquito, pero ha subido, cuando es algo que no suele ser usual en los meses de verano".

De otro lado, Mas se ha mostrado "preocupada" ante el hecho de que esta situación se refleje en los próximos presupuestos autonómicos porque en el actual la provincia de Alicante "ya sufrió" un "recorte importante en las inversiones, al igual que" en las primeras cuentas con Mazón al frente del Consell con la "ayuda inestimable" de la "ultraderecha" de Vox.

Por todo ello, ha acusado a los 'populares' de "no" tener un proyecto de gobierno y "simplemente" basar su estrategia "en el conflicto a nivel estatal, sobre todo confrontando" con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "en batallas estériles que a la ciudadanía no le importan, que lo único que hacen es generar y ahondar en la desafección política, en el desasosiego, con la intención incluso de hacer mayor antipolítica".

"SI CAMPS TIENE QUE SUSTITUIR A MAZÓN, VAMOS APAÑADOS"

De otro lado, al ser preguntada por la cena con militantes 'populares' que el 'expresident' de la Generalitat y exlíder del PPCV, Francisco Camps, tiene prevista para este viernes en la capital alicantina como inicio de campaña en su intento de volver a liderar el partido a nivel autonómico, ha manifestado: "Si el candidato o la candidata que tiene que sustituir al señor Mazón es Paco Camps, pues vamos apañados, la verdad".

En esta línea, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts ha calificado de "surrealista" que Camps quiera ser "el ala boyante y transparente" del PPCV. "Sigue siendo muy contradictorio", ha aseverado.

Y ha sentenciado: "A mí el debate interno no me parece mal, en cualquier partido eso tiene que existir, y evidentemente no me sorprende que el señor Mazón tenga una oposición dentro de su partido después de lo que ha hecho en los últimos meses y especialmente durante la gestión de la dana".